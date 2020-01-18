Nişantaşı'ndaki kafelerin masaları kaldırıldı, esnaf şoka uğradı! "Bizden yüksek kiralar aldılar, sonra gelip yıktılar" Zabıta, Nişantaşı’ndaki sosyetik kafelerin kaldırıma koyduğu masaları kepçeyle kaldırdı. Esnaf şoka uğradı: Bizden yüksek kiralar aldılar, sonra da gelip yıktılar.

İstanbul'un sosyetik mekanı Nişantaşı'nda kaldırım yıkımı yaşandı. Abdi İpekçi Caddesi üzerindeki restoran ve kafelerin kapısına dayandı. Mekanların önündeki oturma alanlarını yıktı. Patronlar ve işletmeciler şoka uğradı. Nişantaşı esnafı, isyan bayrağı açtı: "Sözde yeniden yapılanma olacakmış. Bütün kaldırım taşları sökülüp yerine tek şeritli yol yapılacakmış. Araç trafiğine kapatılacakmış. Buraya gelenler, daha rahat yürümek ve gezmek istiyormuş..." İşletmeci Uğur Karabayır ise şu ifadeleri kullandı: "Nişantaşı Beymen Cafe, Şişli Belediyesi tarafından yıkılıyor. Olacak iş değil. Restoranları yasaklayın herkes kurtulsun. Verilen bunca vergi, yatırım ve emek var. İşletmelerden bu alanlar için her ay ciddi kiralar aldılar. Sonra da gelip yıktılar."







Zabıta ekipleri, Beymen Brasserie'nin önündeki oturma alanını kepçeyle yıktı. Nişantaşı esnafı "Mağduruz" açıklamasını yaptı...







Kaldırım yıkımına tepki gösteren işletmeciler, belediyeye her ay para ödediklerini belirtti.



DOĞAN SAVAŞ



sosyetik mekanı Nişantaşı'nda kaldırım yıkımı yaşandı. Şişli Belediyesi 'ne bağlı zabıtalar önceki gün kepçeleri aldı.Mekanların önündeki oturma alanlarını yıktı. Patronlar ve işletmeciler şoka uğradı. Nişantaşı esnafı, isyan bayrağı açtı:Araç trafiğine kapatılacakmış. Buraya gelenler, daha rahat yürümek ve gezmek istiyormuş..." İşletmeci Uğur Karabayır ise şu ifadeleri kullandı: "Nişantaşı Beymen Cafe, Şişli Belediyesi tarafından yıkılıyor. Olacak iş değil. Restoranları yasaklayın herkes kurtulsun. Verilen bunca vergi, yatırım ve emek var. İşletmelerden bu alanlar için her ay ciddi kiralar aldılar. Sonra da gelip yıktılar."Zabıta ekipleri, Beymen Brasserie'nin önündeki oturma alanını kepçeyle yıktı. Nişantaşı esnafı "Mağduruz" açıklamasını yaptı...Kaldırım yıkımına tepki gösteren işletmeciler, belediyeye her ay para ödediklerini belirtti. TÜM MANŞETLER