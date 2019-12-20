Mart'ta boşanacaklarını açıklayan Wesley Sneijder ile Yolanthe Cabau, barış imzaladı. Cabau, Galatasaray'ın eski yıldızıyla barışmak için bazı şartlar koştu.
Hollandalı oyuncu, kendisine ihanet ettiği öne sürülen eşinden sosyal medyada temizlik yapmasını istedi. Sneijder önceki gün takip ettiği kadınları silip daha önce kullanmadığı alyansını da parmağına taktı.
Sneijder'ın annesi Slyvie, ikilinin 9 yıllık evliliklerine oğulları için bir şans daha verdiğini iddia etmişti.
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