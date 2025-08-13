Kadraj Galeri Kadraj İkon 7 banka duyurdu; 60, 84, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin yeni taksitleri!

1.000.000 TL konut kredisi çekecekler için 60, 84, 120 ay vadede güncel faiz taksit ve toplam ödeme tablosu. En avantajlı banka ve düşük taksit seçenekleri.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:46
Konut piyasasında sıkışan alıcılar, aylardır yükselen kredi maliyetlerini yakından izliyor. Bugün 1.000.000 TL tutarlı 60, 84, 120 ay vadeli kredilerde faiz oranı %2,89 ile %3,64 bandında geziniyor. Peki hangi banka aylık taksitte nefes aldırıyor, hangisi toplam geri ödemede fark yaratıyor?

60 AY VADE: FAİZ YARIŞI KIZIŞIYOR

• Garanti BBVA şu an 60 ay için en düşük faizlerden birini sunuyor: %2,99. Aylık taksit 36.056 TL, toplam ödeme 2.194.785 TL ile listedeki en avantajlı seçenek olarak öne çıkıyor.

• Türkiye İş Bankası %3,05 faizle yakın takipte. Taksit 36.521 TL, toplam ödeme 2.207.814 TL'ye çıkıyor.

• TEB ve Akbank %3,35 faiz uyguluyor; ikisinin de aylık taksiti 38.885 TL civarında. Toplam ödeme Akbank'ta 2.352.692 TL,

TEB'de 2.349.692 TL.

• Yapı Kredi %3,50 faizle "İlk Evim" paketini öne çıkarıyor. 60 ayda taksit 40.089 TL, toplam ödeme 2.421.617 TL.

• Listenin üst basamaklarında DenizBank %3,51 faiz ve 40.169 TL taksitle geliyor.

• ING %3,59 faizle 60 aylık kredide taksiti 40.818 TL'ye, toplam ödemeyi 2.465.695 TL'ye taşıyor.

84 AY VADE: UZUN SOLUKLU BORÇTA TABLO

Faiz oranı yükseldikçe vade uzatmak aylık taksiti düşürüyor; fakat toplam geri ödeme belirgin biçimde artıyor.

• Garanti BBVA yine %2,99 faizle ilk sırada. 32.648 TL taksit, 2.773.914 TL toplam ödeme sunuyor.

• Türkiye İş Bankası %3,05 faizle 33.158 TL taksitle ikinci sırada.