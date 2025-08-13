7 banka duyurdu; 60, 84, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin yeni taksitleri!

60 AY VADE: FAİZ YARIŞI KIZIŞIYOR

• Garanti BBVA şu an 60 ay için en düşük faizlerden birini sunuyor: %2,99. Aylık taksit 36.056 TL, toplam ödeme 2.194.785 TL ile listedeki en avantajlı seçenek olarak öne çıkıyor.

• Türkiye İş Bankası %3,05 faizle yakın takipte. Taksit 36.521 TL, toplam ödeme 2.207.814 TL'ye çıkıyor.