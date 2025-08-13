7 banka duyurdu; 60, 84, 120 ay vadeli 1 milyon TL konut kredisinin yeni taksitleri!

Konut piyasasında sıkışan alıcılar, aylardır yükselen kredi maliyetlerini yakından izliyor. Bugün 1.000.000 TL tutarlı 60, 84, 120 ay vadeli kredilerde faiz oranı %2,89 ile %3,64 bandında geziniyor. Peki hangi banka aylık taksitte nefes aldırıyor, hangisi toplam geri ödemede fark yaratıyor? 60 AY VADE: FAİZ YARIŞI KIZIŞIYOR • Garanti BBVA şu an 60 ay için en düşük faizlerden birini sunuyor: %2,99. Aylık taksit 36.056 TL, toplam ödeme 2.194.785 TL ile listedeki en avantajlı seçenek olarak öne çıkıyor. • Türkiye İş Bankası %3,05 faizle yakın takipte. Taksit 36.521 TL, toplam ödeme 2.207.814 TL'ye çıkıyor. • TEB ve Akbank %3,35 faiz uyguluyor; ikisinin de aylık taksiti 38.885 TL civarında. Toplam ödeme Akbank'ta 2.352.692 TL, TEB'de 2.349.692 TL. • Yapı Kredi %3,50 faizle 'İlk Evim' paketini öne çıkarıyor. 60 ayda taksit 40.089 TL, toplam ödeme 2.421.617 TL. • Listenin üst basamaklarında DenizBank %3,51 faiz ve 40.169 TL taksitle geliyor. • ING %3,59 faizle 60 aylık kredide taksiti 40.818 TL'ye, toplam ödemeyi 2.465.695 TL'ye taşıyor. 84 AY VADE: UZUN SOLUKLU BORÇTA TABLO Faiz oranı yükseldikçe vade uzatmak aylık taksiti düşürüyor; fakat toplam geri ödeme belirgin biçimde artıyor. • Garanti BBVA yine %2,99 faizle ilk sırada. 32.648 TL taksit, 2.773.914 TL toplam ödeme sunuyor. • Türkiye İş Bankası %3,05 faizle 33.158 TL taksitle ikinci sırada. • QNB Finansbank %3,09 faiz, 33.499 TL taksit, 2.830.586 TL toplam geri ödeme bilgisi paylaşıyor. • Ziraat Bankası %3,19 faizle 34.357 TL taksite çıkıyor. • TEB %3,20 faiz ve 34.444 TL taksitle benzer bir seviyede. • Listenin üst sınırında DenizBank %3,51 ve 37.148 TL taksit; ING ise %3,64 faiz, 38.301 TL taksit, 3.233.875 TL toplam ödeme ile yer alıyor. 120 AY VADE (ÖRNEK KARŞILAŞTIRMA) Bazı bankalar 1 milyon TL için 120 ay seçeneği de sunuyor. Uzun vadede en düşük faiz Akbank'tan geliyor: %2,89. • Akbank: 29.879 TL taksit, 3.605.045 TL toplam geri ödeme. • Garanti BBVA ve TEB %2,99 faizle 30.798 TL civarı taksit belirliyor. • DenizBank %3,51 faizle taksiti 35.668 TL'ye çıkarıyor; toplam ödeme 4.296.729 TL'yi buluyor. • ING %3,64 faizle 36.906 TL taksit, 4.445.292 TL toplam ödeme açıklıyor. KREDİ SEÇERKEN DİKKAT EDİLECEK 5 MADDE Aylık gelirin %40'ını aşmayan taksit planı seçin. Gelir belgesinin yanında ek teminat istenebileceğini unutmayın. Faizi sabitli sözleşme, dalgalı piyasada sürpriz artış riskini azaltır. Ekspertiz ücreti, dosya masrafı, sigorta primleri toplam maliyeti etkiler; sözleşmeyi imzalamadan netleştirin. Kredi kapama veya yapılandırma olasılığını düşünerek erken ödeme cezası maddesini inceleyin. 84-120 ay gibi uzun vadeler aylık taksiti cazip gösterse de toplam ödeme miktarını neredeyse iki katına çıkarır. Not: Fotoğraflar takvim.com.tr arşivinden alınmıştır