Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Ttendyol Süper Lig'de hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Trabzonspor, ilk haftada Kocaelispor ağırladı. Bordo mavililer, rakibini Paul Onuachu'nun golüyle 1-0 yenerek sezona 3 puanla başladı. Nijeryalı yıldız ikinci döneminde de yapacaklarına dair bir fragman sergiledi. İşte maçta yaşananlar...

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor 1-0 mağlup etti.

FIRTINA İLK YARIDA GOLÜ BULDU

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

3. dakikada Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.

19. dakikada Batagov'un derinlemesine pasında ceza alanı sol çaprazında Olaigbe'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.

31. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nonge Boende'nin pasında, altıpasın hemen gerisinde Petkoviç'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, büyük bir tehlikeyi önledi.

38. dakikada Olaigbe'nin soldan ortasında, ceza alanında Onuachu'nun kafa vuruşunda top üsten auta çıktı.

44. dakikada Nwakaeme'nin topuk pasında ceza alanı hemen dışından Zubkov'un şutunda kaleci Jovanovic'in müdahale edemediği top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

İLK 11'LER

Trabzonspor : Uğurcan, Savic, Okay, Batagov, Nwakaeme, Mustafa, Pina, Zubkov, Folcarelli, Olaigbe, Onuachu.

Kocaelispor : Jovanovic, Wieteska, Appindangoye, Petkovic, Cafumana, Oğulcan, Ryan Mendes, Haidara, Ahmet Oğuz, Samet, Boende.

