Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Kocaelispor 1-0 mağlup etti.
FIRTINA İLK YARIDA GOLÜ BULDU
Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
3. dakikada Okay Yokuşlu'nun sağ taraftan ortasında, ceza alanı içinde Nwakaeme'nin kafa vuruşunda top üsten auta gitti.
19. dakikada Batagov'un derinlemesine pasında ceza alanı sol çaprazında Olaigbe'nin sert şutunda top yan ağlarda kaldı.
31. dakikada ceza alanı sağ çaprazında rakiplerinden sıyrılan Nonge Boende'nin pasında, altıpasın hemen gerisinde Petkoviç'in vuruşunda kaleci Uğurcan Çakır, büyük bir tehlikeyi önledi.