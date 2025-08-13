Gram altın 2025 yılı bitmeden bu fiyatı görecek

Manthey, üçüncü çeyrek ortalamasını 3.400 dolar, dördüncü çeyrek ortalamasını 3.450 dolar olarak güncelliyor. 2026 ilk çeyrek için ise "kalıcı 3.500 dolar üzeri" vurgusu yapıyor. Böylece bankanın 2026 yıllık ortalama tahmini 3.175 dolardan 3.512 dolara yükseliyor; bu da %9'un üzerinde artış anlamına geliyor.