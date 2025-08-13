Kadraj Galeri Kadraj İkon Gram altın 2025 yılı bitmeden bu fiyatı görecek

Gram altın 2025 yılı bitmeden bu fiyatı görecek

ABD-Çin gerilimi ve Fed'in olası faiz indirimleri ons altını 3.500 dolar eşiğine taşıyor. ING 2026'da bu seviyenin kalıcı olacağını öngörüyor.

Giriş Tarihi: 13.08.2025 13:09
ABD-Çin hattında yeniden yükselen tansiyon, küresel piyasalarda güvenli liman arayışını hızlandırıyor. Ons altın 22 Nisan'da tarihi olarak ilk kez 3.500 doları test ediyor ve hâlen 3.300 dolar çevresinde güçlü destek buluyor. Uluslararası yatırım bankası ING ise bugün yayımladığı raporla tahminlerini yukarı çekiyor.

ABD–ÇİN GERİLİMİ GÜVENLİ LİMAN TALEBİNİ ALEVLEDİ

Washington'un Çin ürünlerine uyguladığı ek gümrük tarifeleri ve Pekin'in misilleme adımları, küresel ekonomik büyüme üzerindeki baskıyı artırıyor. Jeopolitik risk algısının tırmanmasıyla yatırımcılar riskli varlıklardan uzaklaşıp altına yöneliyor. Spot fiyat nisanda 3.500 dolara dokunduktan sonra 3.300–3.350 bandında dengeleniyor.

ING TAHMİNLERİNİ NEDEN YÜKSELTİYOR?

Bankanın emtia stratejisti Ewa Manthey, aylık raporunda şu unsurları öne çıkarıyor:

ABD işgücü piyasası soğuyor. Tarım dışı istihdam artışı 2024 sonunda aylık 60 bin civarına geriliyor.

• Enflasyon beklentileri yüksek kalıyor. Hizmetler kalemindeki yapışkan fiyatlar, Fed'i zorluyor.

• Reel faizler düşüşte. Tahvil getirileri nominal olarak gerilese de enflasyon beklentileri sabit kalıyor; bu da altın için pozitif zemin yaratıyor.

Manthey, üçüncü çeyrek ortalamasını 3.400 dolar, dördüncü çeyrek ortalamasını 3.450 dolar olarak güncelliyor. 2026 ilk çeyrek için ise "kalıcı 3.500 dolar üzeri" vurgusu yapıyor. Böylece bankanın 2026 yıllık ortalama tahmini 3.175 dolardan 3.512 dolara yükseliyor; bu da %9'un üzerinde artış anlamına geliyor.

FAİZ İNDİRİMLERİ ALTINA RÜZGÂR OLACAK

Fed, 2025'in ikinci yarısında toplam 150 baz puanlık faiz indirimi sinyali veriyor. Düşük faiz ortamı, tahvilden elde edilen reel getiriyi azaltıyor. Getirisi olmayan ancak "değer koruma" aracı olarak görülen altın, bu senaryoda öne çıkıyor. JPMorgan, Goldman Sachs ve Citi gibi büyük bankalar da benzer şekilde "altın pozisyonu artır" tavsiyesi yayımlıyor.