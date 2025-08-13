İLAN

ŞİRAN ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2019/76 Esas

KARAR NO : 2022/228

Davacı TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ aleyhine mahkememizde açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

1-Davanın KABULÜ İLE;

-Kamulaştırmaya konu Gümüşhane ili, Şiran ilçesi, Tepedam Köyü, 174 ada 24 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 01/02/2022 tarihli teknik bilirkişi Murat GÜLER tarafından hazırlanan raporda "R1" harfi ile gösterilen 3.894,01 m²'lik kısımda, irtifak hakkı tesisi ve "B" harfi ile gösterilen 155,96 m²'lik kısımda mülkiyet hakkı tesisi ve Gümüşhane ili, Şiran ilçesi, Tepedam Köyü 174 ada 25 parsel numaralı taşınmaz üzerinde 01/02/2022 tarihli teknik bilirkişi Murat GÜLER tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda "R1" harfi ile gösterilen 1.734,99 m²'lik kısımda irtifak hakkı tesisi ve "B" harfi ile gösterilen 69,04 m²'lik alanda mülkiyet hakkının davacı TEİAŞ-TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ADINA TAPUYA KAYIT VE TESCİLİNE,

2-Kamulaştırma bedelinin toplamda 24.293,62 TL olarak tespitine,

3-Kamulaştırma Kanunu'nun 10/9 maddesi gereğince davanın açıldığı tarih olan 25/07/2019 tarihinden itibaren 4 ay içinde dava sonuçlanmadığından 4. ayın bitimi olan 26/11/2019 tarihinden karar tarihine kadarbelirtilen bedel olan24.293,62-TL'ye kanuni faiz uygulanmasına ve davacıdan alınarak tapu kaydı ve veraset ilamındaki hisseleri oranında takyidatların da yansıtılarak ödenmesi için HALK BANKASI ŞİRAN ŞUBESİNE MÜZEKKERE YAZILMASINA, yazılacak müzekkereye kararın ve tapu kaydının bir suretinin eklenmesine,

4-Tespit olunan kamulaştırma bedeline, dava konusu taşınmazların üzerinde bulunması halinde, takyidatların yansıtılmasına,

5-Mahkememiz gerekçeli kararının, kararın kesinleşmesi beklenmeksizin, tescil işlemleri için Şiran Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

6-Fen bilirkişisi Murat Güler'in 01/02/2022 tarihli ek raporu ve eki krokinin mahkememiz gerekçeli kararının eki sayılmasına,

7-Alınması gereken 80,70 TL karar ve ilam harcından peşin alınan 44,40 TL harcın mahsubu ile bakiye 36,30 TL harcın davacıdan alınarak hazineye gelir kaydına,

8-Davacı tarafından yapılan yargılama giderlerinin kendi üzerinde bırakılmasına,

9-Arta kalan gider avansının karar kesinleştiğinde ve talep halinde yatırana iadesine,

10-Davalılar Asalet Ece Gül, Beyaz Şükür, Güllü Şükür ve Yılmaz Çelik kendini vekil ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereği 9.200,00-TL vekalet ücretinin davacıdan alınarak davalılara verilmesine,

Dair, tarafların yokluğunda, tescil yönünden kesin, bedel yönünden ise kararın tebliğinden itibaren 2 Hafta İçinde Trabzon Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde İstinaf Kanun Yolu açık olmak üzere karar verildi. 23/11/2022

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/07/2025

Basın No: ILN02276837 #ilan.gov.tr