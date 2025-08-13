Akaryakıt Fiyatları 13 Ağustos 2025: Benzin ve Motorin Litre Fiyatları! İndirim Gelecek Mi?

🚗 SÜRÜCÜLER NE BEKLİYOR?

Motorin fiyatlarında yapılan son indirimden sonra gözler yeniden Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarına çevrildi. Piyasalardaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde yeni bir zam ya da indirim olup olmayacağını belirleyecek.