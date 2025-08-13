Akaryakıt Fiyatları 13 Ağustos 2025: Benzin ve Motorin Litre Fiyatları! İndirim Gelecek Mi?

Son olarak 7 Ağustos 2025'te motorin litre fiyatına 1,77 TL indirim yapılmıştı. Bu tarihten sonra yeni bir zam ya da indirim kararı alınmadı.
Enerji piyasasından gelen son bilgilere göre 13 Ağustos 2025'te benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Akaryakıt fiyatları, mevcut seviyesini koruyor.
Avrupa Yakası
Benzin: 51,53 TL
Motorin: 52,10 TL
LPG: 26,51 TL
Anadolu Yakası
Benzin: 51,38 TL
Motorin: 51,98 TL
LPG: 25,88 TL
Benzin: 52,25 TL
Motorin: 52,98 TL
LPG: 26,40 TL
Benzin: 52,59 TL
Motorin: 53,32 TL
LPG: 26,33 TL
Motorin fiyatlarında yapılan son indirimden sonra gözler yeniden Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarına çevrildi. Piyasalardaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde yeni bir zam ya da indirim olup olmayacağını belirleyecek.