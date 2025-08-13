PODCAST CANLI YAYIN
Akaryakıt Fiyatları 13 Ağustos 2025: Benzin ve Motorin Litre Fiyatları! İndirim Gelecek Mi?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları, Brent petrol fiyatlarındaki değişimler, döviz kuru dalgalanmaları ve vergi politikaları doğrultusunda günlük olarak takip ediliyor. Sürücüler, 13 Ağustos 2025 itibarıyla pompada benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatlarını merak ediyor.

Giriş Tarihi :13 Ağustos 2025 , 23:13
Akaryakıt Fiyatları 13 Ağustos 2025: Benzin ve Motorin Litre Fiyatları! İndirim Gelecek Mi?

Son olarak 7 Ağustos 2025'te motorin litre fiyatına 1,77 TL indirim yapılmıştı. Bu tarihten sonra yeni bir zam ya da indirim kararı alınmadı.

⛽ BENZİN VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI?

Enerji piyasasından gelen son bilgilere göre 13 Ağustos 2025'te benzin ve motorin fiyatlarında herhangi bir değişiklik yok. Akaryakıt fiyatları, mevcut seviyesini koruyor.

📍 İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

  • Avrupa Yakası

    • Benzin: 51,53 TL

    • Motorin: 52,10 TL

    • LPG: 26,51 TL

  • Anadolu Yakası

    • Benzin: 51,38 TL

    • Motorin: 51,98 TL

    • LPG: 25,88 TL

📍 ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 52,25 TL

  • Motorin: 52,98 TL

  • LPG: 26,40 TL

📍 İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

  • Benzin: 52,59 TL

  • Motorin: 53,32 TL

  • LPG: 26,33 TL

🚗 SÜRÜCÜLER NE BEKLİYOR?

Motorin fiyatlarında yapılan son indirimden sonra gözler yeniden Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarına çevrildi. Piyasalardaki hareketlilik, önümüzdeki günlerde yeni bir zam ya da indirim olup olmayacağını belirleyecek.

