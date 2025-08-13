Kadraj Galeri Kadraj İkon Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşımın önemli ölçüde hızlanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, mevcut durumda demir yolu ile yaklaşık 14 saat, kara yolu ile ise 7 saat süren Ankara-İzmir yolculuğunun YHT hattının devreye girmesiyle 3 saat 30 dakikaya ineceğini belirtti. Peki Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Güzergahları nasıl olacak? İşte merak edilenler!

Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:12
Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Afyonkarahisar'daki incelemelerinde Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinde sona gelindiğini açıkladı. Hattın tamamlandığında 505 kilometre uzunluğunda olacağını belirten Bakan, "Ankara, Afyonkarahisar, Uşak, Manisa ve İzmir'de yaşayan yaklaşık 11,5 milyon kişi hızlı tren konforuna doğrudan erişebilecek." dedi.

Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Ankara-İzmir Yolculuğunda Yeni Dönem
Mevcut durumda Ankara-İzmir arasındaki demir yolu yolculuğu 14 saat, kara yolu ise yaklaşık 7 saat sürüyor. Hattın tamamlanmasıyla bu süre 3 saat 30 dakikaya inecek ve yolculuk neredeyse dört kat hızlanacak.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre güzergah üzerinde şehirler arası tahmini seyahat süreleri şöyle:

Ankara – Afyonkarahisar: 1 saat 40 dakika

Ankara – Uşak: 2 saat 10 dakika

Ankara – Manisa: 2 saat 50 dakika

Bu sayede hem iş hem de turizm amaçlı yolculuklar çok daha pratik ve konforlu hâle gelecek.

Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Hattın İstasyonları

Ankara-İzmir YHT hattında toplam 10 istasyon bulunacak:

Emirdağ

Afyonkarahisar

Uşak

Alaşehir

Salihli

Manisa

Muradiye

Ayvacık

Emiralem

İzmir (Menemen)

Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Yolcu ve Yük Taşımacılığı

Bakan Uraloğlu, hattın yılda yaklaşık 13,3 milyon yolcu ve 90 milyon ton yük taşımasını öngördüklerini belirtti. Böylece Ankara-İzmir hattı, kara yoluna alternatif olarak hem yolcu hem de yük taşımacılığında hızlı, güvenli ve çevreci bir ulaşım ağı sunacak.

Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Mühendislikte Dev Adımlar

Ankara-İzmir YHT projesi, sadece bir ulaşım yatırımı değil, aynı zamanda büyük bir mühendislik başarısı olarak öne çıkıyor.