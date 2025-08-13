Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları

Ankara-İzmir Yolculuğunda Yeni Dönem

Mevcut durumda Ankara-İzmir arasındaki demir yolu yolculuğu 14 saat, kara yolu ise yaklaşık 7 saat sürüyor. Hattın tamamlanmasıyla bu süre 3 saat 30 dakikaya inecek ve yolculuk neredeyse dört kat hızlanacak.

Bakan Uraloğlu'nun verdiği bilgilere göre güzergah üzerinde şehirler arası tahmini seyahat süreleri şöyle:

Ankara – Afyonkarahisar: 1 saat 40 dakika

Ankara – Uşak: 2 saat 10 dakika

Ankara – Manisa: 2 saat 50 dakika

Bu sayede hem iş hem de turizm amaçlı yolculuklar çok daha pratik ve konforlu hâle gelecek.