Hızlı trenle 3,5 saate düşecek | Ankara - İzmir YHT hattı ne zaman açılacak, güzergahlar neler? İstasyonlar ve bilet fiyatları
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) projesinin tamamlanmasıyla iki şehir arasındaki ulaşımın önemli ölçüde hızlanacağını açıkladı. Bakan Uraloğlu, mevcut durumda demir yolu ile yaklaşık 14 saat, kara yolu ile ise 7 saat süren Ankara-İzmir yolculuğunun YHT hattının devreye girmesiyle 3 saat 30 dakikaya ineceğini belirtti. Peki Ankara-İzmir hızlı tren hattı ne zaman açılacak? Güzergahları nasıl olacak? İşte merak edilenler!
Giriş Tarihi: 13.08.2025 14:12