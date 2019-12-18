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  • 18.12.2019
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Güzel oyuncu teyze oldu

Güzel oyuncu , dün teyze oldu. Ünlü oyuncunun ablası , Fulya'daki özel bir hastanede kızı 'yi kucağına aldı. Hande Erçel, güzel haberi alır almaz hastaneye koştu.

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