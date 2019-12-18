Güzel oyuncu Hande Erçel, dün teyze oldu.
Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel, Fulya'daki özel bir hastanede kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı. Hande Erçel, güzel haberi alır almaz hastaneye koştu.
Güzel oyuncu Hande Erçel, dün teyze oldu.
Ünlü oyuncunun ablası Gamze Erçel, Fulya'daki özel bir hastanede kızı Aylin Mavi'yi kucağına aldı. Hande Erçel, güzel haberi alır almaz hastaneye koştu.
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