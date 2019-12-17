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  • 17.12.2019
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’in ünü sınırları aştı! '2019'un en güzel kadını' lisitesinde ve gibi starları solladı...

’in ünü sınırları aştı. Erçel, Vietnam’daki bir internet sitesinin ‘2019’UN EN GÜZEL 10 KADINI’ listesinde ve gibi starları sollayıp ilk sıraya yerleşti.

Bi dünya övgü

Yıldızı iyice parlayan Hande Erçel, yurt dışındaki milyonların da kalbini çaldı. Erçel, Hint hayranlarından öylesine büyük ilgi gördü ki; bu sayede Bollywood'un da kapısını araladı. Hint yönetmen Rahul Mishra'nın yeni filminin başrolünü üstlenecek olan oyuncuya Hindistan'daki hayranları pek çok fan sayfası açtı


Erçel, güzelliği ve sıcakkanlı tavırlarıyla Vietnamlı hayranlarının da gönlünü fethetti.

Erçel'in popülerliği bununla sınırlı kalmadı. 2019'da dünyanın en güzel 10 kadınını derleyen Vietnam'daki bir internet sitesi de Erçel'i listenin zirvesine yerleştirdi


Selena Gomez

Erçel; popülerlik, zeka, cazibe ve başarı gibi kriterlere göre şekillenen listede İngiliz aktris Emilia Clarke, Hint oyuncu Priyanka Chopra ve ABD'li yıldız Selena Gomez'i geride bıraktı.


Emilia Clarke


Priyanka Chopra

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