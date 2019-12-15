Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 15.12.2019
  • Gazete

'i ağlatan hediye! Annesi için Arakan'da...

Sevenleri, 26. yaşına giren ’e duygu dolu bir hediye hazırladı. Ocak ayında kanserden kaybettiği annesi ’in adına Arakan’da su kuyusu açtırdı.

Ağlatan hediye

Hayranları, Kasım ayında 26. yaşını kutlayan oyuncu Hande Erçel'e duygulandıran bir hediye hazırladı. Güzel oyuncunun 'deki sevenleri Arakan'daki Müslümanlar için bağış topladı.

Bir dernek vasıtası ile bölgede su kuyusu açtırdı. Su kuyusuna 10 Ocak'ta kaybettiği annesi Aylin Erçel'in adının verildiğini öğrenen güzel oyuncu, çok duygulandı. Sevenlerine sosyal medya aracılığıyla duygu yüklü bir mesaj yayınladı. Annesine çok bağlı olan oyuncu, hediye için hayranlarına "Hepinizin isimlerini tek tek okudum. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. İyi ki yıllardır benimlesiniz. İyi ki yanımdasınız" sözleriyle teşekkürlerini yolladı.


Erçel, kanserden kaybettiği annesinin anısını hep yaşatıyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriHande Erçel'i ağlatan hediye! Annesi Aylin Erçel için Arakan'da...
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri