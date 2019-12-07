Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 07.12.2019
  • Gazete

ile yeniden el ele

Üç ay önce boşanan ile , önceki akşamki bir davete el ele katılarak ilk barış pozlarını verdi. İkili, yakında yeniden nikah masasına oturacak.

Elde var barışma

Üç ay önce boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, önceki akşamki bir davete el ele katılarak ilk barış pozlarını verdi.


İkili, yakında yeniden nikah masasına oturacak.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerSaklambaç HaberleriSinan Akçıl ile Burcu Kıratlı yeniden el ele
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri