Üç ay önce boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, önceki akşamki bir davete el ele katılarak ilk barış pozlarını verdi.
İkili, yakında yeniden nikah masasına oturacak.
Üç ay önce boşanan Sinan Akçıl ile Burcu Kıratlı, önceki akşamki bir davete el ele katılarak ilk barış pozlarını verdi.
İkili, yakında yeniden nikah masasına oturacak.
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