CHP'nin eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP Genel Başkan Özgür Özel ve yolsuzluk tutuklusu Ekrem İmamoğlu cephesi arasındaki kriz büyüyor. KILIÇDAROĞLU'NDAN MANİFESTO GİBİ ÇIKIŞ: RÜŞVET ÇARKININ MÜTEAHHİTLERİ

İBB'ye yönelik yolsuzluk iddianamesinin açıklanmasının ardından sessizliğini bozan Kemal Kılıçdaroğlu, 22 Kasım'da yayımladığı üç dakikalık videoda CHP'nin "rüşvet çarkının müteahhitleriyle anılamayacağını" belirterek, partinin derhal yolsuzluğa bulaşanlardan arınması gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu'nun, geçtiğimiz hafta Silivri'ye giderek Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmemesi ve "parti rüşvet çarkının müteahhitleriyle yan yana gelmemeli" sözleri, okların İmamoğlu'na yöneldiğini açıkça ortaya koydu. Kılıçdaroğlu’ndan CHP'ye ağır eleştiri Kılıçdaroğlu ayrıca, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya giden heyete temsilci vermeyen CHP'nin bu kararını da eleştirdi. KILIÇDAROĞLU'NUN İKİNCİ ÇIKIŞI: İDDİANAME ORTADA, NE SÖYLEMEMİ BEKLİYORLAR

Kendisine başlatılan linç kampanyasının ardından ikinci bir çıkış yapan Kılıçdaroğlu, hem parti yönetimine hem de İmamoğlu cephesine tepki göstererek, "İddianame ortada, ne söylememi bekliyorlar? Hayatım boyunca akçeli işlere bulaşmadım. CHP'nin yolsuzluklardan arınması şarttır" ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlundan CHPye bir bomba daha: İddianameler ortada ne söylememi bekliyorlar! ÜÇÜNCÜ KEZ KONUŞTU: HESAP VERMEK ZORUNDALAR

CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu son olarak Sabah'tan Tuba Kalçık'a gündemdeki sıcak konulara dair oldukça önemli açıklamalarda bulundu. CHP'ye yönelik yolsuzluk iddialarından terörsüz Türkiye sürecine ve sosyal medyada kendisine yönelik yürütülen linç kampanyasına kadar olukça net mesajlar verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Tuba Kalçık

Sosyal medya hesabınız üzerinden yayınladığınız video sonrası, tehdit, küfür ve hakaret dolu bir kampanyayla karşılaştınız. Neler söylemek istersiniz?

Tehditlerden ve linçlerden korkup geri adım atacak bir siyasetçi olsaydım; Artvin Şavşat'ta uzun namlulu silahlarla suikasta uğrayıp kucağımda şehit verdiğimde, Ankara Çubuk'ta şehit cenazesinde bizi diri diri yakmak istediklerinde, önüme kurşun atıldığında ve defalarca kez saldırılara uğradığımda geri adım atardım. Yetimin, garip ve gurebanın hakkını savunmak hepimizin olduğu gibi, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 25.5 milyon oy almış biri olarak en çok benim görevim.



Söylediklerimin kıymeti anlaşılacaktır. Ahlaki bir sarsıntı var, sosyal medya da bunun bir yansıması. Siyasetçiler eleştiriye açık olmalı, eleştiriye de tahammül etmeli. Ben de eleştiriye açığım ama hakaret etmek başka bir durum. Sosyal medyadaki hakaretleri görünce, kendimden çok hakaret edenlerin düştüğü duruma üzülüyorum açıkçası. Bana saldıranların büyük çoğunluğu, partimizin bütünlüğünü bozmak için trol hesaplar üzerinden çalışan ve karanlık odakların uzantısı hâline gelmiş çevrelerdir. Çıksınlar, söylediklerimin neresinin yanlış olduğunu millete açıklasınlar. Hodri meydan! Sahte hesaplarla ve organize linç girişimleriyle geri adım atmam. Ben doğruları söyledim; eğer bir itirazları varsa, gerçek kimlikleriyle ortaya çıkıp söylesinler. Hamasete ve kuru gürültüye gerek yok. Videoda da belirttiğim gibi, Cumhuriyet Halk Partisi rüşvetlerle, yolsuzluklarla ve rüşvet çarkının müteahhitleri ile anılmaz, bunlarla bir araya gelemez. Üzerinde iftiralar ve yolsuzluk iddialarıyla yol alamaz, derhal arınmalı ve yoluna devam etmelidir.