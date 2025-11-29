Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak

AA Hükümet, Türk-İş ve Hak-İş'in gündeme getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun yapısının değiştirilmesi talebini dikkate aldı. Komisyonun yapısında mevzuat açısından bir değişiklik yapılmayacak. Ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret ile TÜİK temsilcilerinin yer aldığı hükümet kanadı üyeleri pasifleştirilecek. İşveren ile çalışan temsilcileri pazarlık sürecinde baş başa bırakılacak. Hükümet temsilcileri sadece enflasyon, büyüme rakamları gibi teknik ve istatistik bilgileri sağlayacak . "Pasifleştirme formülü" ilk toplantıda sunulacak.

AA



ESNEK ÇALIŞMADA GELİR KRİTERİ

Hükümet, esnek çalışma projesi üzerinde de çalışıyor. Projeyle atıl durumda bulunan engelliler, gençlik ve eski hükümlüler gibi 12 milyonu bulan dezavantajlı grupları işgücü içine alacak. Mevzuat değişikliği çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Paydaşlara gönderilen esnek çalışma teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Esnek ve yarı zamanlı saat başı çalışmanın iş mevzuatında olmasına rağmen çalışanların emekliliğine katkısı az olduğu için tercih edilmediği belirtilirken, part-time çalışan birinin 80 veya 100 yıl sonra emekli olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle yeni yasa teklifinde "geliri baz alan" model belirlendi. Yüksek gelire sahip olup, primini buna göre yatıran part-time ve yarım zamanlı çalışanlar, diğer emeklilik şartlarını da yerine getirdikten sonra emekli olabilecek.