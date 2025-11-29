PODCAST CANLI YAYIN

Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak

Asgari ücret zammı için geri sayım başladı. Asgari ücret pazarlığının 25 ila 28 bin TL aralığında yapılması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda hükümet temsilcilerinin pasifleştirilmesi planlanıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak

HABERİ
SESLİ DİNLE

00:00 00:00
1x
Tüm Sesli Haberler

Milyonlarca çalışan ve işverenin merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu müzakerelere önümüzdeki hafta başlıyor. Takvim'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, asgari ücret pazarlığının 25 ila 28 bin TL aralığında yapılması bekleniyor. İşçi kanadının Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesine ilişkin talebine yönelik "hükümet temsilcilerini pasifleştirme" formülü bulundu.

AAAA

Hükümet, Türk-İş ve Hak-İş'in gündeme getirdiği Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısının değiştirilmesi talebini dikkate aldı. Komisyonun yapısında mevzuat açısından bir değişiklik yapılmayacak. Ancak Hazine ve Maliye, Çalışma, Ticaret ile TÜİK temsilcilerinin yer aldığı hükümet kanadı üyeleri pasifleştirilecek. İşveren ile çalışan temsilcileri pazarlık sürecinde baş başa bırakılacak. Hükümet temsilcileri sadece enflasyon, büyüme rakamları gibi teknik ve istatistik bilgileri sağlayacak. "Pasifleştirme formülü" ilk toplantıda sunulacak.

AAAA


ESNEK ÇALIŞMADA GELİR KRİTERİ
Hükümet, esnek çalışma projesi üzerinde de çalışıyor. Projeyle atıl durumda bulunan engelliler, gençlik ve eski hükümlüler gibi 12 milyonu bulan dezavantajlı grupları işgücü içine alacak. Mevzuat değişikliği çalışması Ekonomi Koordinasyon Kurulu'na (EKK) sunuldu. Paydaşlara gönderilen esnek çalışma teklifinin Meclis'e sunulması bekleniyor. Esnek ve yarı zamanlı saat başı çalışmanın iş mevzuatında olmasına rağmen çalışanların emekliliğine katkısı az olduğu için tercih edilmediği belirtilirken, part-time çalışan birinin 80 veya 100 yıl sonra emekli olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Bu nedenle yeni yasa teklifinde "geliri baz alan" model belirlendi. Yüksek gelire sahip olup, primini buna göre yatıran part-time ve yarım zamanlı çalışanlar, diğer emeklilik şartlarını da yerine getirdikten sonra emekli olabilecek.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CANLI | KAIROS ve VIRAT adlı tankerde patlama: Can kaybı var mı? İncelemelerde dış müdahale tespiti
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Başarır’ın villasına çalıştı
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Asgari ücret trafiği başlıyor: pazarlık 25-28 bin TL bandında yapılacak
Başkan Erdoğan'dan güvenlik güçlerine talimat: Suça ve suçluya af yok!
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Airbus’tan A320 filoları için acil güvenlik uyarısı! THY önlemleri aldı: "Gerekli işlemler tamamlanıyor”
CANLI | Papa 14. Leo İstanbul'da! 1700 yıllık mazi: İznik'teki ayine katıldı
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Beşiktaş ara transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi
Uyuşturucu testi pozitif çıkan İrem Derici ifade vermek için adliyede: "Benim kafam hasta"
Özgür Özel Kemal Kılıçdaroğlu cephesine salladı: Kirpilerle kucaklaşılmaz
CIA bağlantısında yeni detaylar! Beyaz Saray'ı karıştıran saldırının faili 15 yaşında ajanlığa başlamıştı
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
İznik'te "Papa" hareketliliği... Göle giren adam ortalığı karıştırdı
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Geçmişten sürpriz: Neşeli Günler’in Ziya’sı Şener Şen ve eski eşi aynı filmdeydi!
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı