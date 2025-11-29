Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti

PAPA SULTAN AHMET CAMİİ'NDE

Papa Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Papa, Sultanahmet Camii'ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Ziyaret boyunca caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa 14'üncü Leo'ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı.

Papa'nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.