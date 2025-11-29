Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti
Papa 14. Leo'nun Türkiye ziyareti devam ediyor. Ankara'da Başkan Erdoğan ile görüşen Papa daha sonra İznik'e geçerek ayin yönetti. Daha sonra İstanbul'a geçen Papa 14. Leo, Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti.
Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun temasları sürüyor...
KİLİSEYE GEÇTİ
Papa Sultanahmet Camii'nin ardından Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret etti.
PAPA SULTAN AHMET CAMİİ'NDE
Papa Sultan Ahmet Camii’ni ziyaret etti. Papa'yı cami girişinde Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel ile Vakıflar 1'inci Bölge Müdürü Yavuz Güner karşıladı.
AYAKKABILARINI ÇIKARDI
Papa, Sultanahmet Camii'ne girmeden ayakkabılarını da çıkardı. Ziyaret boyunca caminin müezzini Aşgın Tunca, Papa 14'üncü Leo'ya caminin tarihini ve mimarisini İngilizce olarak anlattı.
Papa'nın Sultanahmet Camii turu yaklaşık 15 dakika sürdü ve ziyaret, yetkililerle yapılan kısa bir sohbetin ardından sona erdi.
SULTANAHMET CAMİİ ÇEVRESİNDE ÖNLEM
İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'nun sabah saatlerinde Sultanahmet Camii'ni ziyaret etmesi bekleniyor. Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alındı.
PAPA TÜRKİYE'DE
Türkiye'yi ziyaret eden Papa 14. Leo 27 Kasım'da Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.
Daha sonra İznik'e geçen Papa dün (28 Kasım) Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümünde Aziz Neophytos Bazilikası'ndaki ayine katıldı.
Papa ayinden sonra tekrar İstanbul'a döndü.