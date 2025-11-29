Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
Mardin’de 3 kişilik Kaya ailesi 25 Kasım'da evlerinde ölü bulundu. Ailenin komşusu Mirhan Can ile arkadaşı V.E. tutuklandı. 2 şüpheli daha gözaltına alınırken Mirhan Can’ın ifadesindeki ‘yasak aşk’ iddiası şok etti. Komşu Mirhan Can Mehmet Kaya'nın kendisine 'Beni de öldüreceğini söyledi' dediğini iddia etti..
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişiden komşusu M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı.
M.C., savcılık ifadesinde, olay günü Mehmet Kaya'nın evine çay içmeye gittiğini belirterek, "Eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti" dedi.
BAŞLARINDAN SİLAHLA VURULMUŞLARDI
Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.
İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.
BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK
Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.
10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP SIR CİNAYETİ ARAŞTIRIYOR
Kurulan 10 kişilik özel ekip sır cinayeti aydınlatmak için inceleme yaparken alınan el swapları Diyarbakır Kriminal'e yollandı. Yapılan incelemelerde baba ve kızının elinde barut izine rastlandı. Öte yandan evde sadece 2 boş kovanın bulunduğu açıklandı.