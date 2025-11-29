takvim-logo

Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"

Mardin’de 3 kişilik Kaya ailesi 25 Kasım'da evlerinde ölü bulundu. Ailenin komşusu Mirhan Can ile arkadaşı V.E. tutuklandı. 2 şüpheli daha gözaltına alınırken Mirhan Can’ın ifadesindeki ‘yasak aşk’ iddiası şok etti. Komşu Mirhan Can Mehmet Kaya'nın kendisine 'Beni de öldüreceğini söyledi' dediğini iddia etti..

takvim.com.tr
takvim.com.tr
ABONE OL
Mardin’deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Berna Kaya (33) ve Mehmet Kaya (37) çifti ile çocukları Samyeli Kaya'nın (5), yaşadıkları dairede başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunması ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişiden komşusu M.C.'nin ifadesi ortaya çıktı.

M.C., savcılık ifadesinde, olay günü Mehmet Kaya'nın evine çay içmeye gittiğini belirterek, "Eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti" dedi.

BAŞLARINDAN SİLAHLA VURULMUŞLARDI

Olay, 25 Kasım'da gece saatlerinde Kızıltepe ilçesi Turgut Özal Mahallesi Mardin Caddesi'ndeki Hacı Şeyhmus Can Apartmanı'nın 2'nci katındaki dairede meydana geldi. Kaya ailesinden haber alamayan komşuları, mahalle muhtarı ile birlikte kapıyı açarak içeri girdi. Evde yapılan kontrolde baba Mehmet Kaya, eşi Berna Kaya ve çocukları Samyeli Kaya'nın başlarından silahla vurulmuş halde hareketsiz yattığını gördü.

İhbarla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kontrolde 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Berna Kaya ile kızı Samyeli Kaya'nın cenazeleri, Van'ın Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi. Mehmet Kaya'nın cenazesi ise Savur ilçesine bağlı kırsal İşgören Mahallesi'nde defnedildi.

Kaya ailesi (DHA)Kaya ailesi (DHA)

BOĞUŞMA İZİ, KAPIDA ZORLAMA YOK

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede; silahın evde bulunmadığı ortaya çıktı. Evde boğuşma izine rastlanmazken, kapıda zorlanma olmadığı da belirlendi. Samyeli'nin cansız bedeninin kanepede, anne ve babasının ise odanın ortasında olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü tarafından özel ekip kuruldu. Soruşturma kapsamında ilçedeki bütün Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve güvenlik kameraları incelemeye alındı. Ayrıca ailenin komşuları ve akrabalarının da ifadelerine başvuruldu.

Cenaze aracı (DHA)Cenaze aracı (DHA)

10 KİŞİLİK ÖZEL EKİP SIR CİNAYETİ ARAŞTIRIYOR

Kurulan 10 kişilik özel ekip sır cinayeti aydınlatmak için inceleme yaparken alınan el swapları Diyarbakır Kriminal'e yollandı. Yapılan incelemelerde baba ve kızının elinde barut izine rastlandı. Öte yandan evde sadece 2 boş kovanın bulunduğu açıklandı.

Adliye (DHA)Adliye (DHA)

TUTUKLU SAYISI 2'YE ÇIKTI

Soruşturma kapsamında ailenin komşuları M.C., olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile birlikte yakalandı. M.C. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ailenin avukatlarından Nurullah Öner, adliye çıkışı yaptığı açıklamada, M.C.'nin 'Delil karartma' ve 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandığını açıkladı.

Soruşturma kapsamında ayrıca M.C.'ye yardım ettiği iddia edilen V.E. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan V.E. de 'Delil karartma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaya ailesi (DHA)Kaya ailesi (DHA)

AİLEDEN KORKUNÇ İDDİA

Öte yandan Mehmet Kaya'nın ağabeyi Sadık Kaya, kardeşinin ve ailesinin para için öldürüldüğü kanaatine vardıklarını açıkladı. A Haber muhabiri Sinan Yılmaz'ın ulaştığı son bilgi ise şaşkınlık yarattı. Öyle ki Kaya ailesinin yakınları olayın cinayet olabileceğini, evdeki para ve altınların da kayıp olduğunu açıkladı.

Kaya ailesinin evi (DHA)Kaya ailesinin evi (DHA)

İFADESİNDE YASAK AŞK DETAYI

Tutuklanan komşu M.C.'nin de savcılık ifadesi ortaya çıktı. M.C., ifadesinde; şunları söyledi:

Mehmet benim komşum olur. Yaklaşık 10 yıldır görüşüyoruz. Mehmet, benden kendisine tabanca bulmamı istedi. Ben de yaklaşık 10 gün önce çiçekçi olan bir arkadaştan 17 bin TL'ye 1 adet tabanca temin ettim. Bir gün sonra Mehmet'e verdim. Mehmet'in neden benden tabanca istediğini bilmiyorum. Pazartesi, 24 Kasım'da Mehmet, gündüz saatlerinde beni çağırdı ve anten tamir edeceğimizi söyledi. Anteni tamir ettik. Mehmet, ikametine çay kahve içmeye davet etti. İkametine girmeden önce bana içerisinde 2 altın bilezik, 2 yüzük ve 1 küpe, bir miktar nakit para ile saat ve tespih olan poşeti verdi. Neden verdiğini sorduğunda 'Hediyem olsun' dedi. Sonrasında ikamete girdik, çay kahve içtik, muhabbet ettik. Mehmet'i yine ismi Mehmet olan bir kişi aradı ve bir bayanın geleceğini, bayanı Urfa'dan alıp Diyarbakır'a götürmesini istedi, Mehmet de kabul etti. Sonrasında kabul ettiği için eşi Berna ile tartışma yaşadı. Sonra tartışma sonlandı. Biz sohbetimize devam ettik. Sonra birden Mehmet, sırt kısmından benim ona aldığım tabancayı çıkartıp, sol eline alarak karşı kanepenin önünde yerde oturan laptopuna bakan Berna'ya bir el ateş etti. Sonra kızı, 'Baba ne yapıyorsun' dedi. Mehmet bu sefer kızına 1 el ateş etti. Ben de 'Mehmet abi ne yapıyorsun' dedim. Bana 'Konuşursan seni öldürecekler' dedi. Sonrasında kendini vurdu.

Cenaze (DHA)Cenaze (DHA)

Tutuklanan komşu M.C.sözlerine şu şekilde devam etti:

Ben de silahı alarak kanalizasyona attım. Olay sırasında Kaya ailesinin evindeydim. Mehmet Kaya'nın önce eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştığını ve eşi Berna Kaya'yı vurduğunu anlattı. İfadeye göre, Mehmet Kaya daha sonra kızı Samyeli'ni de öldürdü ve ardından bana dönüp olayla ilgili kimseyle konuşmamamı, aksi halde beni de öldüreceğini söyledi. Olaydan sonra evde bulduğum tabancayı alarak delilleri karartmak amacıyla Ceylanpınar yolunda kanalizasyona attım.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN