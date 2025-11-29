PODCAST CANLI YAYIN

Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler

İsrail Hamas’ın istihbarat darbelerinin ardından veri sızıntısını önlemek için “Morpheus” adlı bir yapay zeka izleme sistemini orduya entegre etmeye çalışıyor. Peki nedir bu Morpheus? İşte İsrail’de binlerce askeri takip edecek olan ve büyük tartışmaya yol açan sistem…

İsrail ordusu Hamas'ın istihbarat zaferlerinin ardından veri sızıntısını önlemek için "Morpheus" adlı yapay zeka izleme sistemini askeri yapıya entegre etmeye çalışıyor.

İSRAİL ORDUSU TÜM İÇERİKLERİ İZLEYECEK

Çarşamba günü yayımlanan bir rapora göre ordu içinde geliştirilen yapay zeka tabanlı araç yakında İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) askerleri tarafından sivil sosyal medya platformlarında paylaşılan fotoğrafları ve diğer içerikleri izleyecek.

SIZINTILARDAN SONRA HAREKETE GEÇTİLER

İsrail basını Morpheus'u geliştirme kararının son yıllarda askerler tarafından paylaşılan gizli ve hassas bilgilerin metin, fotoğraf ve video olarak tekrar tekrar sızdırılmasının ardından geldiğini belirtti.

HAMAS'TAN İSTİHBARAT DARBESİ

Hamas'ın Aksa Tufanı Operasyonu'nu hazırlayan istihbarat faaliyetleri İsrail'de şok etkisi yaratmıştı.

İsrail'de geçtiğimiz hafta yayımlanan rapor, 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı Operasyonu sırasında İsrail tanklarını bu şekilde etkisiz hale getirdiğini ve ordu üslerine bu şekilde baskın düzenlediğini ortaya çıkardı.

İsrail Ordu Radyosu, Hamas'a bağlı bir özel istihbarat biriminin İsrail askerlerinin sosyal medyada paylaştığı binlerce fotoğraf ve videoyu bir araya getirerek yıllar içinde ayrıntılı bir veri tabanı oluşturduğunu ve özellikle IDF'nin en gelişmiş zırhlı aracı olan Merkava Mark tankına odaklandığını bildirdi.

YÜKLENEN HER İÇERİK ANLIK İZLENECEK

Hamas'ın üst düzey istihbarat hamlelerinin ardından Tel Aviv harekete geçti. İsrail'in yeni sistemi aktif görevdeki askerlerin kamuya açık sosyal medya hesaplarına yükledikleri verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmek için yapay zeka kullanıyor.

Bir üssün içinde çekilen bir video, gizli bir konum veya hassas silah ya da ekipman gibi herhangi bir güvenlik ihlali belirtisi, IDF bilgi güvenliği görevlilerine anında bir uyarı gönderecek. Bu görevliler her vakayı ayrı ayrı inceleyecek ve gerekirse askerle iletişime geçerek içeriği derhal silmelerini söyleyecek. Daha sonraki bir aşamada, sistemin doğrudan askerlerin cep telefonlarına otomatik uyarı mesajları göndermesi bekleniyor.

İSRAİL'İ KARIŞTIRAN HAMLE

Morpheus'un ilk aşamada yalnızca kamu hesaplarını tutan yaklaşık 170.000 aktif görevdeki askeri izleyeceği ve yedek askerleri takip etmeyeceği belirtildi.

Son aylarda yaklaşık 45.000 askerin izlendiği pilot bir versiyon devreye alındı. Deneysel sistem, binlerce tehlikeli içerik ve bilgi güvenliği ihlali vakasını tespit etti.

Gizlilik normlarını zorlayan Morpheus, İsrail'de tartışmalara sebep oldu. IDF ise sosyal medyadaki kontrolsüz sızıntıların yol açtığı toplu istihbarat hasarı göz önüne alındığında bunun gerekli olduğunu iddia ediyor.

