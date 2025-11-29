Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler

Morpheus, Görsel Takvim.com.tr tarafından yapay zeka ile oluşturulmuştur

YÜKLENEN HER İÇERİK ANLIK İZLENECEK

Hamas'ın üst düzey istihbarat hamlelerinin ardından Tel Aviv harekete geçti. İsrail'in yeni sistemi aktif görevdeki askerlerin kamuya açık sosyal medya hesaplarına yükledikleri verileri gerçek zamanlı olarak analiz etmek için yapay zeka kullanıyor.

Bir üssün içinde çekilen bir video, gizli bir konum veya hassas silah ya da ekipman gibi herhangi bir güvenlik ihlali belirtisi, IDF bilgi güvenliği görevlilerine anında bir uyarı gönderecek. Bu görevliler her vakayı ayrı ayrı inceleyecek ve gerekirse askerle iletişime geçerek içeriği derhal silmelerini söyleyecek. Daha sonraki bir aşamada, sistemin doğrudan askerlerin cep telefonlarına otomatik uyarı mesajları göndermesi bekleniyor.

İSRAİL'İ KARIŞTIRAN HAMLE

Morpheus'un ilk aşamada yalnızca kamu hesaplarını tutan yaklaşık 170.000 aktif görevdeki askeri izleyeceği ve yedek askerleri takip etmeyeceği belirtildi.

Son aylarda yaklaşık 45.000 askerin izlendiği pilot bir versiyon devreye alındı. Deneysel sistem, binlerce tehlikeli içerik ve bilgi güvenliği ihlali vakasını tespit etti.

Gizlilik normlarını zorlayan Morpheus, İsrail'de tartışmalara sebep oldu. IDF ise sosyal medyadaki kontrolsüz sızıntıların yol açtığı toplu istihbarat hasarı göz önüne alındığında bunun gerekli olduğunu iddia ediyor.