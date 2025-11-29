Airbus “irtifa” kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi
Airbus’ın ekim ayında irtifa kaybeden uçağı ve cuma günü A320 filosunda yazılım hatası tespit edildiğini duyurmasının adından tüm dünyada havayolu şirketleri alarm durumuna geçti. ABD, Güney Amerika, Avrupa ve Hindistan'daki havayolu şirketleri, acil durum önlemlerinin yaygın uçuş gecikmelerine ve iptallerine yol açabileceği konusunda uyarıda bulunurken uçakları hizmet dışı bıraktı. Türk Hava Yolları, AJet ve Pegasus’tan da peş peşe açıklamalar geldi.
Havacılık devlerinden Airbus'ın A320 filosunda tespit edilen yazılım hatasının ardından yayımladığı ihtiyati tedbir kararı tüm dünyada alarm durumuna geçilmesine yol açtı.
6 BİN UÇAK YERE İNDİ
Airbus uçuş sırasında aniden irtifa kaybetmesinin ardından acil yazılım güncellemesi için 6 bin uçağı yere indirdi.
3 BİN A320 HAVADAYDI
Airbus cuma günü yaptığı açıklamada, güneş fırtınaları sırasında pilotların yön vermesini engelleyebilecek bir yazılım açığını ortaya çıkardıktan sonra A320 filosunun pistten uzak tutulacağını söyledi ve jeti kullanan tüm dünya çapındaki havayollarını radyasyon girişimine karşı koruma sağlamak için sistemlerini derhal güncellemeleri konusunda uyardı. Uçuşların durdurulduğu duyurulduğunda yaklaşık 3.000 A320 havadaydı.
Şirket tarafından yayımlanan bültende, "A320 Ailesi uçağında meydana gelen son olaya ilişkin analiz, yoğun güneş radyasyonunun uçuş kontrollerinin işlevi açısından kritik öneme sahip verileri bozabileceğini ortaya koydu." ifadelerine yer verildi.
KAOSU BAŞLATAN İRTİFA KAYBI
Tehlikeli arıza, Federal Havacılık İdaresi'nin 30 Ekim'de Meksika'nın Cancun kentinden Newark, New Jersey'e giden JetBlue uçağının aniden irtifa kaybetmesi, 15 yolcunun yaralanması ve Florida'ya acil iniş yapmasıyla ilgili soruşturmasının ardından ortaya çıktı.
Yapılan incelemede, yoğun güneş ışınlarının uçağın uçuş kontrol bilgisayarlarını bozduğu, uçağın konum verilerinin kaybolduğu ve 35 bin feet'ten 10 bin feet'e düştüğü tespit edildi.
HAVAYOLU ŞİRKETLERİ ALARMDA
ABD, Güney Amerika, Avrupa ve Hindistan'daki havayolu şirketleri, acil durum önlemlerinin yaygın uçuş gecikmelerine ve iptallerine yol açabileceği konusunda uyardı.
Dünyanın en büyük A320 operatörü olan American Airlines, 480 uçağından yaklaşık 340'ının güncellemeye ihtiyaç duyacağını, her uçağın yaklaşık iki saat süreceğini ve onarımların cumartesi gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.
UÇAKLARI HİZMET DIŞI BIRAKTILAR
Lufthansa, IndiGo ve easyJet, onarımları gerçekleştirmek için uçakları kısa süreliğine hizmet dışı bırakacaklarını açıkladı.
Kolombiyalı havayolu şirketi Avianca, geri çağırmanın filosunun yüzde 70'inden fazlasını etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu ve havayolunun 8 Aralık'a kadar olan seyahatler için bilet satışlarını durdurmasına yol açtı.
Dünyanın en yaygın dar gövdesi (tek koridorlu) ve şirketin en çok satan uçağı olan A320'nin yanı sıra, bu güvenlik açığı A318, A319 ve A321 modellerini de etkiliyor. Küresel olarak, Airbus'ın 11 bin 300 adet tek koridorlu uçağı hizmet verirken, Airbus A320'lere ilişkin söz konusu ihtiyati tedbirin 6 bin civarında uçağı etkileyebileceği öngörülüyor.
55 YILDIR BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ
Dünya çapında 350 operatöre gönderilen Airbus geri çağırma talebi, 55 yıllık tarihinin en büyük geri çağırma talebinden biri olarak görünüyor.
THY, AJET VE PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." açıklamasını yaptı.
THY İletişim Başkanı Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT yayınlandığını bildirdi.
Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.
AJet, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir "Operatör Uyarı Bildirimi" yayınlaması nedeniyle filosundaki 7 uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.
Pegasus Hava Yolları, uçak üreticisi Airbus tarafından yayınlanan uyarı bildirimi nedeniyle filosunda bulunan A320 tipi uçaklarda gerekli güvenlik işlemlerine başlandığını duyurdu.
Şirketin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uçuş emniyetinin sağlanması için gerekli düzenlemelerin başlatıldığı bildirildi.