Airbus “irtifa” kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi

Dünyanın en büyük A320 operatörü olan American Airlines, 480 uçağından yaklaşık 340'ının güncellemeye ihtiyaç duyacağını, her uçağın yaklaşık iki saat süreceğini ve onarımların cumartesi gününe kadar tamamlanmasının beklendiğini söyledi.

Yapılan incelemede, yoğun güneş ışınlarının uçağın uçuş kontrol bilgisayarlarını bozduğu, uçağın konum verilerinin kaybolduğu ve 35 bin feet'ten 10 bin feet'e düştüğü tespit edildi.

Dünya çapında 350 operatöre gönderilen Airbus geri çağırma talebi, 55 yıllık tarihinin en büyük geri çağırma talebinden biri olarak görünüyor.

Dünyanın en yaygın dar gövdesi (tek koridorlu) ve şirketin en çok satan uçağı olan A320'nin yanı sıra, bu güvenlik açığı A318, A319 ve A321 modellerini de etkiliyor. Küresel olarak, Airbus 'ın 11 bin 300 adet tek koridorlu uçağı hizmet verirken, Airbus A320'lere ilişkin söz konusu ihtiyati tedbirin 6 bin civarında uçağı etkileyebileceği öngörülüyor.

Kolombiyalı havayolu şirketi Avianca, geri çağırmanın filosunun yüzde 70'inden fazlasını etkileyeceği konusunda uyarıda bulundu ve havayolunun 8 Aralık'a kadar olan seyahatler için bilet satışlarını durdurmasına yol açtı.

Türk Hava Yolları, Takvim Fotoğraf Arşivi

THY, AJET VE PEGASUS'TAN AÇIKLAMA

Türk Hava Yolları (THY) İletişim Başkanı Yahya Üstün, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir Operatör Uyarı Bildirimi (AOT) yayınlandığını belirterek "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir." açıklamasını yaptı.

THY İletişim Başkanı Üstün, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir AOT yayınlandığını bildirdi.

Üstün, "Filomuzda bulunan 8 adet A320 tipi uçağımız bu kapsamda değerlendirilmiş olup ilgili talimatlara uygun işlemler tamamlandıktan sonra emniyetli bir şekilde tekrar servise verilecektir. Tüm operasyonlarımız güvenli bir şekilde kesintisiz devam etmektedir. Bu süreçte EASA başta olmak üzere tüm ilgili havacılık otoritelerinin talimatlarını yakından takip ediyor ve gerekli yazılım güncellemelerinin uygulanması için Airbus ile eşgüdümlü şekilde çalışıyoruz. Yolcu güvenliği şirketimizin her zaman birinci önceliğidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadelerini kullandı.

AJet, Airbus tarafından dünyadaki tüm A320 tipi uçakları ilgilendiren bir "Operatör Uyarı Bildirimi" yayınlaması nedeniyle filosundaki 7 uçağın seferden çekildiğini, gerekli işlemler yapıldıktan sonra yeniden operasyonlarına devam edeceğini açıkladı.