PODCAST CANLI YAYIN

Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

KDP lideri Mesut Barzani, Cizre'de terörsüz Türkiye'ye ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'a "barışın kapısını açtığı için teşekkürü borç biliyorum" diyen Barzani, "Bizden ne istenirse ve elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge hedefiyle atılan adımların arından terör örgütü PKK silah bıraktı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan heyet İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Gözler Suriye'de atılacak adımlara çevrilmişken Irak tarafından dikkat çeken bir çıkış geldi.

BARZANİ'DEN MESAJ
IRAK KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu.

Irak KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldiIrak KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi

BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Barzani şunları söyledi:

"Parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum.

Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum. Barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve Allah'ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı yineliyoruz"

Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!Abdullah Öcalan’ın SDG’ye mesajı… Mazlum Abdi’nin bahanesi kalmadı!
Duhokta YPGye IKBY modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?Duhokta YPGye IKBY modelinin altyapısı mı? Elebaşı Abdi kravat takıp özerklik istedi: Barzaniler nerede duruyor?

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı?
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti | Hangi yollar kapalı?
Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
ABD basınından bir iddia daha: Trump ve Maduro görüştü
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
CHP'de iki yılda beşinci kurultay: Arınma krizi ve tepki çeken LGBT vaadi!
Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villasına çalıştı
Beşiktaş ara transferde rotayı Süper Lig'e çevirdi
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Böcek ailesinin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Hastaneden çıkış anları kamerada
Ukrayna’yı saran yolsuzluk skandalı! Zelenskiy’nin en yakını ifşa oldu istifasını verdi
Emekliye %13.2 enflasyon farkı hesabı: SSK, BAĞKUR'lunun kök maaşı için 19 bin 109 TL zam yolda
Memura emekliye %19.67 zam + 1.000 TL! Yeni anket geldi: Polis, kaymakam meslek meslek maaş hesabı