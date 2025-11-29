Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
KDP lideri Mesut Barzani, Cizre'de terörsüz Türkiye'ye ilişkin açıklama yaptı. Başkan Erdoğan'a "barışın kapısını açtığı için teşekkürü borç biliyorum" diyen Barzani, "Bizden ne istenirse ve elimizden ne gelirse yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.
Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge hedefiyle atılan adımların arından terör örgütü PKK silah bıraktı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan heyet İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Gözler Suriye'de atılacak adımlara çevrilmişken Irak tarafından dikkat çeken bir çıkış geldi.
BARZANİ'DEN MESAJ
IRAK KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu.
BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR
Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Barzani şunları söyledi:
"Parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum.
Ayrıca Öcalan'ı da olumlu adımlar attığı için tebrik ediyorum. Barış sürecini tüm gücümüzle desteklediğimizi ve Allah'ın izniyle olumlu sonuçlar elde etmek için elimizden gelen her şeyi yapacağımızı yineliyoruz"