Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü

Terörsüz Türkiye Terörsüz Bölge hedefiyle atılan adımların arından terör örgütü PKK silah bıraktı. TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'ndan heyet İmralı'ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştü. Gözler Suriye'de atılacak adımlara çevrilmişken Irak tarafından dikkat çeken bir çıkış geldi.

BARZANİ'DEN MESAJ

IRAK KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'nda Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin konuştu. Irak KDP lideri Mesut Barzani, Şırnak Üniversitesi'nin Cizre'de düzenlediği '4'üncü Uluslararası Melaye Ciziri Sempozyumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldi BAŞKAN ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Başkan Erdoğan'a teşekkür eden Barzani şunları söyledi: "Parlamento, siyasi partiler ve iktidarın desteklediği yeni barış sürecinden memnuniyetimizi dile getiriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, halka ve TBMM'ye, en iyi kapı ve en iyi seçenek olduğuna inandığımız barışa giden kapıyı açtıkları için teşekkür etmek istiyorum.