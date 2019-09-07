Türkiye Jokey Kulübü'ne kayıtlı 11 yarış atı olan Işın Karaca, adeta hipodromun kraliçesi oldu. Eşi Tuğrul Odabaş sayesinde at yetiştiriciliğine merak saran popçu, başarılarına bir yenisini ekledi. 4 Eylül'de unutulmaz atçı ve yetiştiricilerden Nevzat Zaimoğlu anısına İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşu düzenlendi. Yarışın birincisi Mega Star isimli at oldu. Jokey Müslüm Çelik ile yarışı kazanan 'Mega Star' için düzenlenen kupa töreninin en sevinçli ismi Işın Karaca'ydı.
HER ŞEY KIZLARI İÇİN...
9'uncu startında 6'ncı birinciliğini alan Mega Star'ın annesi Hekim'in sahibi olan şarkıcı, ödülü atın sahibi adına teslim aldı. Tuğrul Odabaş da, tören sırasında ünlü popçu ve Karaca'nın eski eşinden olan kızı Sasha Mia ile fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı: "Biz sana söz verdik küçüğüm! Sana asla hayal kırıklığı yaşatmayacağımıza, hayatın tüm zorluklarına karşı seni hep koruyacağımıza da söz verdik."
Yarışın galibi Mega Star, Karaca'ya büyük mutluluk yaşattı.
SEVGİYİ EŞİ AŞILADI
Işın Karaca'ya at sevgisini eşi Tuğrul Odabaş aşıladı. Karaca, eşi ve kızıyla sık sık çiftliğe gidip sahibi oldukları atlarla yakından ilgileniyor.
AİLE BOYU GURURLANDILAR
Müzikte sergilediği başarısını at yarışı dünyasına da taşıyan Işın Karaca ve eşi, Nevzat Zaimoğlu anısına düzenlenen koşuda elde ettikleri başarıyı kızları Sasha Mia ile beraber kutladı. Karaca, eşi ve kızıyla da objektiflere ödülle gurur pozu verdi.
DÖRT NALA BAŞARI
Yarışın galibi Mega Star, Karaca'ya büyük mutluluk yaşattı.
HER ŞEY KIZLARI İÇİN...
9'uncu startında 6'ncı birinciliğini alan Mega Star'ın annesi Hekim'in sahibi olan şarkıcı, ödülü atın sahibi adına teslim aldı. Tuğrul Odabaş da, tören sırasında ünlü popçu ve Karaca'nın eski eşinden olan kızı Sasha Mia ile fotoğrafını paylaşıp şöyle yazdı: "Biz sana söz verdik küçüğüm! Sana asla hayal kırıklığı yaşatmayacağımıza, hayatın tüm zorluklarına karşı seni hep koruyacağımıza da söz verdik."
Yarışın galibi Mega Star, Karaca'ya büyük mutluluk yaşattı.
SEVGİYİ EŞİ AŞILADI
Işın Karaca'ya at sevgisini eşi Tuğrul Odabaş aşıladı. Karaca, eşi ve kızıyla sık sık çiftliğe gidip sahibi oldukları atlarla yakından ilgileniyor.
AİLE BOYU GURURLANDILAR
Müzikte sergilediği başarısını at yarışı dünyasına da taşıyan Işın Karaca ve eşi, Nevzat Zaimoğlu anısına düzenlenen koşuda elde ettikleri başarıyı kızları Sasha Mia ile beraber kutladı. Karaca, eşi ve kızıyla da objektiflere ödülle gurur pozu verdi.
DÖRT NALA BAŞARI
Yarışın galibi Mega Star, Karaca'ya büyük mutluluk yaşattı.
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