Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! "Cimbom'un şansı yok"

Saran, Galatasaray karşılaşmasının önemine vurgu yaparak futbolculara büyük bir prim sözü verdi. Derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde takıma toplam 100 milyon TL prim dağıtılacağını açıkladı. Bu ödülün kendisi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından cepten karşılanacağını da ifade etti.

Toplantıda oyuncularına hitap eden Saran'ın, " Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL vereceğim. Size güveniyorum. İyi bir takımız." sözlerini kullandığı öğrenildi. Bu açıklamalar, hem yönetimin takıma desteğini hem de derbinin camia için önemini bir kez daha ortaya koydu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, teknik adamlık kariyerinde daha önce iki kez karşılaştığı Galatasaray ile bu kez sarı-lacivertlilerin başında derbi heyecanı yaşayacak. Trendyol Süper Lig 'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maç öncesi gözler genç teknik adamın performansına çevrildi.

Tedesco, Galatasaray ile ilk olarak 2018-2019 sezonunda Schalke 04'ü çalıştırırken karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan bu mücadelelerde İstanbul'daki karşılaşma 0-0 sona ermiş, Almanya'daki rövanşı ise Schalke 2-0 kazanmıştı. İtalyan çalıştırıcı, Kadıköy'deki maçla birlikte sarı-kırmızılılara karşı kariyerinde üçüncü kez sahaya çıkacak.

DERBİ ŞANSSIZLIĞINI KIRDI

Fenerbahçe'de ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkan ve bu mücadeleden galibiyetle ayrılan Domenico Tedesco, sarı-lacivertli camiada derbi şanssızlığını kırmıştı. Fenerbahçe, yabancı bir teknik direktör ile Galatasaray'ı Kasım 2021'den bu yana mağlup edemiyor.

Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a karşı son galibiyeti, İsmail Kartal yönetiminde alınmış; yabancı teknik adam olarak ise son zafer 21 Kasım 2021'de Vitor Pereira ile yaşanmıştı.