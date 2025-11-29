Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! "Cimbom'un şansı yok"
Süper Lig'in dev ekiplerinden Fenerbahçe, transfer temaslarına yoğunlaştı. Kanarya, Galatasaray'ın da istediği yıldız futbolcu için ezeli rakibine çalım atmak üzere. İşte detaylar...
Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek üzere kolları sıvadı. Sarı lacivertli ekipte özellikle orta saha takviyesi adına önemli bir görüşme trafiği gerçekleştiriliyor. Sırada dünyaca ünlü bir yıldız var.
DEV DERBİ HEYECANI
Süper Lig'de sezonun en kritik karşılaşması için geri sayım başladı. Fenerbahçe ile Galatasaray, pazartesi akşamı Kadıköy'de şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyecek dev bir mücadeleye çıkacak. Her iki takım da sahaya şampiyonluk hedefiyle çıkarken, derbinin psikolojik ve puansal etkisinin büyük olacağı değerlendiriliyor.
LİDERLİK HESAPLARI
Lider Galatasaray, eksiklerine rağmen deplasmanda kazanarak zirve farkını açmayı hedefliyor. Fenerbahçe ise 66 hafta sonra yeniden liderlik koltuğuna oturma fırsatına sahip. Domenico Tedesco yönetimindeki sarı-lacivertliler, ligdeki namağlup serisini sürdürmek ve yarışta avantaj elde etmek istiyor.
VERİMLİLİKTE KANARYA ÖNDE
Ligin en golcü takımı olan Fenerbahçe, yakaladığı pozisyonları gole çevirme konusunda da Galatasaray'ın önünde bulunuyor. Sarı-lacivertliler yüzde 12.1'lik oranla ligde ikinci sırada yer alırken, Galatasaray yüzde 11.7'de kaldı.
KIRILMA ANI İLK 30 DAKİKA
Bu sezon Fenerbahçe, kalesinde en çok golü ilk yarım saat ile 61–75 dakikaları arasında gördü. Sarı-lacivertliler bu dilimlerin her birinde 3 gol yedi. Galatasaray ise tam tersine golcü kimliğini bu bölümlerde gösteriyor. Sarı-kırmızılılar, 7 golü ilk 30 dakikada, 8 golü ise 61–75 arasında kaydedip toplam 15 gole ulaştı.
KULÜBEDE TEDESCO ETKİSİ
Fenerbahçe'nin yedekten gelen katkısı ligde fark yarattı. Sarı-lacivertliler, sonradan oyuna giren oyuncuların attığı 7 golle bu alanda zirvede yer alıyor. Galatasaray'da ise yedeklerden gelen gol sayısı 5. Bu gollerin 4'ü Mauro Icardi'den geldi.
FİZİKSEL MÜDAHALELERDE EV SAHİBİ ÖNDE
İkili mücadelelerde Fenerbahçe maç başına 52.3 kazanımla ligin en başarılı takımı. Galatasaray ise 49'luk ortalamayla 9. sırada. Bu istatistik, Fenerbahçe'nin fiziksel güç ve mücadele gücünde rakibinin önünde olduğunu ortaya koyuyor.
HAVADA CİMBOM YERDE SARI LACİVERT
Galatasaray, hava toplarında yüzde 57.6'lık başarıyla açık ara lider durumda. Fenerbahçe ise bu alanda yüzde 39'la geride kaldı. Buna karşılık yer mücadelelerinde küçük farkla Fenerbahçe üstün; yüzde 53.5 ile Galatasaray'ın yüzde 52.5'ini geride bırakıyor.
ŞUT VE TEHDİT GÜCÜNDE DE FENERBAHÇE
Fenerbahçe, maç başına 19.2 şut ve 7.4 isabetli şut ortalamasıyla ligin en fazla hücum üreten takımı konumunda. Galatasaray ise 18.4 şut ve 6.5 isabetli şut ortalamasıyla rakibinin hemen arkasında yer alıyor.
TALISCA - ICARDI YARIŞI
Fenerbahçe'de Anderson Talisca hücum verilerinde takımını sürükleyen isim oldu. 46 şut, 19 isabet, 2 kafa golü ve 2 ceza sahası dışı golle öne çıkıyor. Galatasaray cephesinde ise Victor Osimhen'in sakatlığı sonrası ön plana çıkan Mauro Icardi, 85 dakikada bir gol atarak krallık yarışında 3. sıraya yükseldi.
DURAN TOPLARDA FARKLI KARNE
Fenerbahçe, duran toplardan bulduğu 6 golle bu alanda ligde öne çıkarken Galatasaray yalnızca 3 duran top golü attı. Ancak savunmada durum tersine döndü. Galatasaray duran top savunmasında gol yemeyen tek takım konumundayken, Fenerbahçe duran toplardan 4 kez kalesinde gol gördü.
SÜRPRİZ ZİYARET
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, UEFA Avrupa Ligi'nde Ferencvaros ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından soyunma odasına inerek futbolcularla özel bir toplantı gerçekleştirdi. Saran'ın ziyareti, oyunculara moral vermeyi hedefleyen sıcak bir atmosferde gerçekleşti.
MORAL VE GÜVEN MESAJI
Başkan Saran, Ferencvaros beraberliğinin ardından yaptığı konuşmada takımına olan güvenini dile getirdi. Oyuncuların mücadele gücünden memnun olduğunu belirten Saran, ligdeki kritik Galatasaray derbisi öncesi moral aşılamayı ihmal etmedi.
100 MİLYON LİRALIK PRİM
Saran, Galatasaray karşılaşmasının önemine vurgu yaparak futbolculara büyük bir prim sözü verdi. Derbiden galibiyetle ayrılmaları halinde takıma toplam 100 milyon TL prim dağıtılacağını açıkladı. Bu ödülün kendisi ve yönetim kurulu üyeleri tarafından cepten karşılanacağını da ifade etti.
"SİZE GÜVENİYORUM İYİ BİR TAKIMIZ"
Toplantıda oyuncularına hitap eden Saran'ın, "Galatasaray derbisini kazanırsanız size 100 milyon TL vereceğim. Size güveniyorum. İyi bir takımız." sözlerini kullandığı öğrenildi. Bu açıklamalar, hem yönetimin takıma desteğini hem de derbinin camia için önemini bir kez daha ortaya koydu.
TEDESCO'NUN 3. MAÇI
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, teknik adamlık kariyerinde daha önce iki kez karşılaştığı Galatasaray ile bu kez sarı-lacivertlilerin başında derbi heyecanı yaşayacak. Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, 1 Aralık Pazartesi günü ezeli rakibi Galatasaray'ı Kadıköy'de konuk edecek. Zirve yarışını yakından ilgilendiren kritik maç öncesi gözler genç teknik adamın performansına çevrildi.
GALATASARAY'DAN GOL YEMEDİ
Tedesco, Galatasaray ile ilk olarak 2018-2019 sezonunda Schalke 04'ü çalıştırırken karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında oynanan bu mücadelelerde İstanbul'daki karşılaşma 0-0 sona ermiş, Almanya'daki rövanşı ise Schalke 2-0 kazanmıştı. İtalyan çalıştırıcı, Kadıköy'deki maçla birlikte sarı-kırmızılılara karşı kariyerinde üçüncü kez sahaya çıkacak.
DERBİ ŞANSSIZLIĞINI KIRDI
Fenerbahçe'de ilk derbi maçına Beşiktaş karşısında çıkan ve bu mücadeleden galibiyetle ayrılan Domenico Tedesco, sarı-lacivertli camiada derbi şanssızlığını kırmıştı. Fenerbahçe, yabancı bir teknik direktör ile Galatasaray'ı Kasım 2021'den bu yana mağlup edemiyor.
Sarı-lacivertlilerin Galatasaray'a karşı son galibiyeti, İsmail Kartal yönetiminde alınmış; yabancı teknik adam olarak ise son zafer 21 Kasım 2021'de Vitor Pereira ile yaşanmıştı.
MOURINHO DA BAŞARAMADI
Fenerbahçe, Galatasaray'a karşı Jorge Jesus döneminde oynadığı 2 maçta 2 mağlubiyet alırken Jose Mourinho da şeytanın bacağını kıramadı. Portekizli teknik adam, sarı-kırmızılılara karşı çıktığı 3 maçta 2 kez kaybedip 1 kez beraberlik elde etmişti.
HASRETİ BİTİRMEK AMACINDA
Tedesco, Galatasaray derbisinden galibiyetle ayrılması halinde Fenerbahçe'nin yabancı teknik direktörle yaşadığı 4 yıllık galibiyet hasretine son verecek. Aynı zamanda takımını hem derbi moraline hem de zirve yarışında kritik bir avantajın sahibi yapacak.
DEVLER AYNI YILDIZIN PEŞİNDE
Trendyol Süper Lig'de kıyasıya süren şampiyonluk yarışında Fenerbahçe ve Galatasaray, ara transfer döneminde aynı hedefte buluştu. İki ezeli rakip, Bayern Münih'in yıldız orta sahası Leon Goretzka için devreye girmiş durumda. Alman basınında çıkan iddialar, transfere dair belirsizliği daha da artırdı.
BAYERN'DE GELECEK BELİRSİZLİĞİ
Bayern Münih'in Goretzka'yı kesin olarak takımda tutacağı yönündeki haberler hızlı şekilde yalanlanırken, yıldız futbolcunun geleceğine dair yeni bilgiler ortaya çıktı. Alman gazeteci Christian Falk'ın CFBayernInsider'daki yazısına göre Goretzka kulüpte kalmak istiyor ancak yüksek maaşı nedeniyle yönetim oyuncuyu ocak ayında satış listesine koymayı planlıyor.
Yıldız oyuncunun yıllık 17-18 milyon euro civarında kazandığı ve takımın en yüksek maaş alan futbolcularından biri olduğu belirtildi.
MAAŞ İNDİRİMİ MASADA
Goretzka ve menajeri, Bayern yönetimiyle bir görüşme yapacak. Görüşmeden çıkacak sonuca göre oyuncunun takımda kalma ihtimali şekillenecek. Bayern'in beklentisi, tecrübeli orta sahanın maaşında indirime gitmesi. Ancak tarafların anlaşamaması durumunda Goretzka için dev bir transfer yarışı başlayacak.
FENERBAHÇE VE JUVENTUS ÖNDE
Alman basınındaki haberlere göre olası bir ayrılık halinde Goretzka için öne çıkan kulüpler Fenerbahçe ve Juventus. Sarı-lacivertlilerin uzun süredir oyuncuya ilgi duyduğu bilinirken, İtalya temsilcisinin de devre arasını fırsat olarak gördüğü kaydedildi.
CİMBOM'A ŞANS VERMEDİLER
Christian Falk'ın haberinde Galatasaray'ın da oyuncu için umutlandığı ancak sarı-kırmızılıların Goretzka transferinde şansının bulunmadığı ifade edildi. Buna rağmen ocak ayında yapılacak görüşmelerin sonucuna göre sürecin yaz dönemine sarkabileceği aktarıldı.