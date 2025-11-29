Trump’tan savaş ilanı: Venezuela hava sahası kapatılacak dedi

Maduro, Reuters

MADURO KILIÇ ÇEKTİ

Maduro, perşembe günü ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında Venezuelalıların korkutulmayacağını söyledi ve Trump'a açıkça kılıç çekti.

Washington, ağustos ayında Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi verenlere 50 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Bu, daha önceki miktarın iki katıydı.

ABD, bu hafta başında Maduro'ya bağlı olduğunu iddia ettiği "Cartel de los Soles" adlı örgütü "terörist" örgüt olarak ilan ettiğini duyurdu.