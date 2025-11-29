Trump’tan savaş ilanı: Venezuela hava sahası kapatılacak dedi
ABD ile Venezuela arasındaki kriz tırmanırken Trump, hava sahasını tamamen kapatma çağrısıyla adeta savaş ilan etti. Venezuela'dan henüz Trump'a cevap gelmedi.
ABD-Venezuela tansiyon her geçen gün daha da artarken ABD Başkanı Donald Trump'tan savaş ilanı gibi bir hamle geldi.
VENEZUELA HAVA SAHASINA GÖZ DİKTİ
Trump, Trut Social hesabından yaptığı bir paylaşımda Venezuela ve çevresinde hava sahasının tamamen kapatılacağını belirtti ve şu ifadeleri kullandı:
Tüm havayolu şirketlerine, pilotlara, uyuşturucu satıcılarına ve insan kaçakçılarına, lütfen VENEZUELA'NIN ÜZERİNDEKİ VE ÇEVRESİNDEKİ HAVA SAHASI'NIN TAMAMEN KAPATILMASINI ÖNERİN.
Trump'ın paylaşımına Venezuela'dan henüz bir cevap gelmedi.
Trump yönetimi, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele iddiasıyla Venezuela'yı hedef aldığını söylerken uzmanlar ve insan hakları gözlemcileri, Washington'un Maduro'yu hukuka aykırı bir şekilde iktidardan uzaklaştırma girişiminin zeminini hazırladığı konusunda uyarıda bulundu.
KARA SALDIRISI TEHDİDİ
ABD, Karayipler'e bir uçak gemisi konuşlandırdı ve uyuşturucu kaçakçılığıyla suçladığı gemileri bombaladı.
Trump, bu hafta başında Venezuela'daki uyuşturucu kaçakçılığını "kara yoluyla" hedef almaya başlayacağı konusunda da uyarıda bulunmuştu.
MADURO KILIÇ ÇEKTİ
Maduro, perşembe günü ulusal televizyonda yayınlanan konuşmasında Venezuelalıların korkutulmayacağını söyledi ve Trump'a açıkça kılıç çekti.
Washington, ağustos ayında Maduro'nun tutuklanmasına yol açacak bilgi verenlere 50 milyon dolar ödül vereceğini açıklamıştı. Bu, daha önceki miktarın iki katıydı.
ABD, bu hafta başında Maduro'ya bağlı olduğunu iddia ettiği "Cartel de los Soles" adlı örgütü "terörist" örgüt olarak ilan ettiğini duyurdu.