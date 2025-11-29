PODCAST CANLI YAYIN

Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon zirve mücadelesi veren Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Bordo mavililer karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak derbi öncesi haftayı moralli kapatmak ve iki ezeli rakibiyle arasındaki farkı kapatmak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke zorlu randevu öncesi kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!

Trabzonspor, Papara Park'ta Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.

CANLI TAKİP

Trabzonspor - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

Ernest Muçi, Başakşehir karşısında attığı iki golle Trabzonspor'a 3 puanı getirdi (AA)Ernest Muçi, Başakşehir karşısında attığı iki golle Trabzonspor'a 3 puanı getirdi (AA)

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Olaigbe, Onuachu

Konyaspor:

Fatih Tekke (AA)Fatih Tekke (AA)

DÜDÜK AKARSU'DA

Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, seriyi 9 maça taşımak için sahaya çıkıyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada düdüğü hakem Alper Akarsu çalıyor.

Andre Onana (AA)Andre Onana (AA)

ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR

Ligde lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 28 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, galibiyet alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.

Felipe Augusto yine ağları sarsmayı başardı (AA)Felipe Augusto yine ağları sarsmayı başardı (AA)

KONYASPOR'DA GALİBİYET HASRETİ

İç Anadolu ekibi Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, henüz ligde galibiyetle tanışamadı. Yeşil-beyazlılar haftaya 15 puanla 9. sırada girerken, takımda Jevtovic, Bazoeer ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ndao ile Adil hak mahrumiyeti, Tunahan Taşçı ise kart cezası sebebiyle karşılaşmada görev yapamayacak.

Trabzonspor, son maçında Başakşehir'i 4-3 yendi (AA)Trabzonspor, son maçında Başakşehir'i 4-3 yendi (AA)

REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN

Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin 24, Konyaspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, rekabette rakip filelere 77 gol gönderirken kalesinde 57 gol gördü.

Christ Inao Oulai (AA)Christ Inao Oulai (AA)

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MESAİSİ

İki takım, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur maçına çıkacak.

Trabzonspor evinde Vanspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Muş 1984'e konuk olacak.

Kazeem Olagibe (AA)Kazeem Olagibe (AA)

GÖZTEPE'YE GİDECEK

Bordo mavililer, Süper Lig'in 15. haftasında ise Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.

Yeşil beyazlılar da Rizespor'u ağırlayacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmralı görüşmelerine sabotaj: Türkiye barış için adım attı PKK tehditle karşılık verdi
CHP'de iki yılda beşinci kurultay... Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında "arınma" savaşı!
Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
CANLI | KAIROS ve VIRAT Gemisi'nde son durum Bir saldırı daha! Can kaybı var mı? Ukrayna üstlendi: İşte saldırı anı
Papa 14. Leo İstanbul'da... Sultanahmet Camii'ni ziyaret etti: Arena'da özel ayin | Hangi yollar kapalı?
Airbus “irtifa” kaybetti! Dünyada alarm: Binlerce uçak yere indi
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan CHP yönetimine ve trollere hodri meydan: Yolsuzluğa bulaşan kim varsa hesap vermek zorunda
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev çalım! "Cimbom'un şansı yok"
Hamas’ın istihbarat darbesinin ardından İsrail harekete geçti! Askerleri Morpheus ile takip edecekler
Mesut Barzani'den Başkan Erdoğan'a "Terörsüz Türkiye" teşekkürü
Asgari ücret trafiği başlıyor: İşte masadaki rakam
Mardin'deki aile katliamında tüyler ürperten yasak aşk iddiası: "Eşiyle başka bir kızla olan ilişkisinden dolayı tartıştı"
Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü
Warner Bros’un Kerem Aktürkoğlu gerçeği: İnkar edilen dava belgeleriyle doğrulandı
Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Hasan Ufuk Çakır “kral çıplak” dedi: Yatıyoruz kalkıyoruz Silivri! Hırsızın partisi olmaz
Meteoroloji’den 8 kente kodlu uyarı: Şiddetli rüzgar ve sağanak kapıda! 29 Kasım il il hava durumu
Ekosistem'in milyarder sıvacısı: İşte Adem Soytekin'e 8 yılda verilen ihale tutarı!
Kartal’da VIP hafriyat skandalı! Belediyenin araçları Ali Mahir Başarır’ın villasına çalıştı
Fenerbahçe'den 3'lü bomba!
Yeşilçam’ın kötü kadını Lale Belkıs’tan doğum gününe özel poz: 87’sinde zamana meydan okudu