Trabzonspor'un ilk 11'i belli oldu!
Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Bu sezon zirve mücadelesi veren Trabzonspor, evinde Konyaspor'u ağırlıyor. Bordo mavililer karşılaşmadan 3 puanla ayrılarak derbi öncesi haftayı moralli kapatmak ve iki ezeli rakibiyle arasındaki farkı kapatmak amacında. Teknik direktör Fatih Tekke zorlu randevu öncesi kararını verdi ve Fırtına'nın ilk 11'i belli oldu. Trabzonspor - Konyaspor maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
Trabzonspor, Papara Park'ta Konyaspor ile kozlarını paylaşıyor.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Onana, Batagov, Okay, Mustafa, Pina, Oulai, Bouchouari, Zubkov, Muci, Olaigbe, Onuachu
Konyaspor:
DÜDÜK AKARSU'DA
Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor, seriyi 9 maça taşımak için sahaya çıkıyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede Tümosan Konyaspor'u konuk edecek. Karşılaşmada düdüğü hakem Alper Akarsu çalıyor.
ZİRVE TAKİBİ SÜRÜYOR
Ligde lider Galatasaray'ın 4, ikinci sıradaki Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 28 puanla üçüncü sırada bulunan Trabzonspor, galibiyet alarak zirve takibini sürdürmeyi hedefliyor. Bordo-mavililerde Nwakaeme'nin yanı sıra sakatlıkları bulunan Visca, Savic ve Folcarelli kadroda yer almayacak.
KONYASPOR'DA GALİBİYET HASRETİ
İç Anadolu ekibi Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, henüz ligde galibiyetle tanışamadı. Yeşil-beyazlılar haftaya 15 puanla 9. sırada girerken, takımda Jevtovic, Bazoeer ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ndao ile Adil hak mahrumiyeti, Tunahan Taşçı ise kart cezası sebebiyle karşılaşmada görev yapamayacak.
REKABETTE TRABZONSPOR ÜSTÜN
Trabzonspor ile Tümosan Konyaspor, ligde 49. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 48 maçta bordo-mavililerin 24, Konyaspor'un 12 galibiyeti bulunuyor. İki takım arasındaki 12 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi, rekabette rakip filelere 77 gol gönderirken kalesinde 57 gol gördü.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI MESAİSİ
İki takım, Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda dördüncü tur maçına çıkacak.
Trabzonspor evinde Vanspor'u ağırlayacak. Konyaspor ise Muş 1984'e konuk olacak.
GÖZTEPE'YE GİDECEK
Bordo mavililer, Süper Lig'in 15. haftasında ise Göztepe ile İzmir'de karşılaşacak.
Yeşil beyazlılar da Rizespor'u ağırlayacak.