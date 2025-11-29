Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkaran Trabzonspor , seriyi 9 maça taşımak için sahaya çıkıyor. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavililer, Papara Park'ta saat 20.00'de başlayan mücadelede Tümosan Konyaspor 'u konuk edecek. Karşılaşmada düdüğü hakem Alper Akarsu çalıyor.

Felipe Augusto yine ağları sarsmayı başardı (AA)

KONYASPOR'DA GALİBİYET HASRETİ

İç Anadolu ekibi Konyaspor'da teknik direktör Çağdaş Atan, henüz ligde galibiyetle tanışamadı. Yeşil-beyazlılar haftaya 15 puanla 9. sırada girerken, takımda Jevtovic, Bazoeer ve Ufuk Akyol sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Ndao ile Adil hak mahrumiyeti, Tunahan Taşçı ise kart cezası sebebiyle karşılaşmada görev yapamayacak.