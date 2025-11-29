Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü

Cadde ve sokaklar göle dönerken, mazgallar taştı. Araç sürücüleri ve yayalar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez bölgelerinde derelerin debisi yükseldi.

BODRUM'DA DA DURUM AYNI Muğla'nın Bodrum ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'ta taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, su tahliyesi için belediye ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde beklenen sağanak yağış, sabah saatlerinde geldi. Yağış esnasında yollar dereye dönerken taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı (Fotoğraf: İHA)

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL

Temizlik işleri ve afet ekipleri, mazgallarda açma çalışması yaparken; araçların da dere güzergahlarına girmemesi için bazı noktalara güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.