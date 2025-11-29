PODCAST CANLI YAYIN

Bodrum ve Çeşme'de sokaklar göle döndü

İzmir'in Çeşme ve Muğla'nın Bodrum ilçelerinde etkili olan sağanak hayatı felç etti. Cadde ve sokaklar göle dönerken, araçlar mahsur kaldı, ev ve iş yerleri su baskınıyla zarar gördü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından yurt genelinde gece saatlerinde yağış etkili oldu.

ÇEŞME'DE SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ
İzmir'in Çeşme ilçesinde yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu, ev ve bahçeleri su bastı.

Özellikle Ilıca Mahallesi'nde bazı araçlar su birikintilerinde mahsur kaldı.

Öte yandan İzmir kent merkezinde de sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Yağışın ardından bazı noktalarda oluşan su birikintileri trafikte aksamaya neden oluyor.

BODRUM'DA DA DURUM AYNI
Muğla'nın Bodrum ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklar göle dönerken, mazgallar taştı. Araç sürücüleri ve yayalar, trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Gümbet ve Bitez bölgelerinde derelerin debisi yükseldi.

Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak'ta taşan kanalizasyon nedeniyle bir evi su bastı. Evdeki eşyalar zarar görürken, su tahliyesi için belediye ekipleri sevk edildi.

FERİBOT SEFERLERİ İPTAL
Temizlik işleri ve afet ekipleri, mazgallarda açma çalışması yaparken; araçların da dere güzergahlarına girmemesi için bazı noktalara güvenlik şeridi çekildi.

Öte yandan fırtına nedeniyle yapılması planlanan Bodrum-Datça arası feribot seferleri iptal edildi. Yağmurun akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi beklenirken, fırtınanın öğle saatlerinde etkisini yitirmesi tahmin ediliyor.

