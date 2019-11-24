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  • 24.11.2019
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''ın ’u Aslıhan Karalar övgüleri topladı

Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, atv'de başlayan '' dizisindeki rolüyle gönülleri fethetti. İlk bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide '' karakterini canlandıran Karalar, performansıyla övgüleri topladı.

Burçin Hatun’a övgü yağmuru

Best Model of Turkey 2017 birincisi Aslıhan Karalar, atv'de başlayan '' dizisindeki rolüyle gönülleri fethetti. İlk bölümüyle reytingleri alt üst eden dizide 'Burçin Hatun' karakterini canlandıran Karalar, performansıyla övgüleri topladı.

Güzel oyuncunun dizideki başarısı, takipçilerinden büyük alkış aldı. 20 yaşındaki Karalar'a takipçilerinden "İşte yetenek ve oyunculuk budur", "Seni izlemeye doyamadık", "Hem güzel hem yetenekli" şeklinde iltifat yağdı.

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