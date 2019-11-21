Nurettin Sönmez'i daha önce böyle görmediniz! Kuruluş Osman'ın Bamsı'sının olay fotoğrafı...
Kuruluş Osman yayın hayatına bir başladı, pir başladı... atv ekranlarında 1.bölümü ile izleyici karşısına çıkan Kuruluş Osman, tüm kategorilerde zirveye oturdu. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman, Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliği taşıyor... Hal böyle olunca Diriliş Osman kadrosundan Nurettin Sönmez de Kuruluş Osman kadrosuna dahil oldu. Dizide Bamsı karakterini canlandıran Nurettin Sönmez şu sıralara her hareketiyle adından söz ettiren bir isim. Dizideki karakteriyle hafızalara kazının Nurettin Sönmez'in birazdan göreceğiniz bu fotoğrafı ağzınızı açık bırakacak. İnanın onu daha önce hiç böyle görmediniz... İşte başta Kuruluş Osman'ın Bamsı'sı Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi.
21.11.2019 11:39
- Son Güncelleme: 21.11.2019 11:55
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