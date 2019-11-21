Nurettin Sönmez'i daha önce böyle görmediniz! Kuruluş Osman'ın Bamsı'sının olay fotoğrafı...

Önce Diriliş Ertuğrul şimdi de Kuruluş Osman dizisinde Bamsı karakteri ile karşımıza çıkan Nurettin Sönmez'in bu fotoğrafı sosyal medyayı salladı. Görünce çok şaşıracaksınız.

İşte başta Nurettin Sönmez olmak üzere ünlülerin yıllar içerisindeki inanılmaz değişimleri.