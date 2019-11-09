DenizAkkaya, yıllara meydan okuyor. Yaptığı düzenli sporla formunu koruyan 42 yaşındaki Akkaya, önceki gün Tersane İstanbul'da bir davete katıldı. Eski manken, düzgün fiziği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.
DenizAkkaya, yıllara meydan okuyor. Yaptığı düzenli sporla formunu koruyan 42 yaşındaki Akkaya, önceki gün Tersane İstanbul'da bir davete katıldı. Eski manken, düzgün fiziği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.
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