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  • 09.11.2019
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  fiziği ve şıklığıyla göz kamaştırdı

 , yıllara meydan okuyor. Yaptığı düzenli sporla formunu koruyan 42 yaşındaki Akkaya, önceki gün Tersane 'da bir davete katıldı. Eski manken, düzgün fiziği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

Deniz parladı
, yıllara meydan okuyor. Yaptığı düzenli sporla formunu koruyan 42 yaşındaki Akkaya, önceki gün Tersane 'da bir davete katıldı. Eski manken, düzgün fiziği ve şıklığıyla göz kamaştırdı.

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