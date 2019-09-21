Sosyetik ikoncan İvana Sert ve motor tasarımcısı sevgilisi Tarhan Telli, önceki gece rutin polis kontrolünde görüntülendi. Ulus'ta yapılan kontrole takılan ünlü çift, karşılarında gazetecileri görünce bir anlık şaşkınlık yaşadı.
Polis memurunun alkolmetreyi üfletmesi ile sıfır promil çıkan Telli, "Aman arkadaşlar, direksiyon başında alkol yok" dedi. İşlemlerinin tamamlanması ile yoluna devam eden ikili, "İyi geceler" diyerek oradan ayrıldı.
DOĞAN SAVAŞ
Polis memurunun alkolmetreyi üfletmesi ile sıfır promil çıkan Telli, "Aman arkadaşlar, direksiyon başında alkol yok" dedi. İşlemlerinin tamamlanması ile yoluna devam eden ikili, "İyi geceler" diyerek oradan ayrıldı.
DOĞAN SAVAŞ
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