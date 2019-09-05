Şu sıralar sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte Fransa'da tatilde olan Jennifer Lopez, tura çıktıkları lüks yatta çekilen pozlarını Instagram'da sayfasında paylaştı.

Nefes kesen yıldız, beyaz mayosunun üzerine giydiği sarı kimonosuyla da olay oldu. Lopez'in şıklığını tamamlayan kimono, Türk tasarımcı Elvan Tığlıoğlu'na aitti.





SONSUZA DEK GENÇ

50 yaşındaki Lopez'in mayosunda İngilizce "Forever young" yani "sonsuza dek genç" yazıyordu.