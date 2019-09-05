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  • 05.09.2019
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Türk tasarımcı imzalı kimonosuyla büyüledi

’da tatilde olan , şovunu yaptı. 50 yaşındaki yıldız, Türk tasarımcı imzalı sarı kimonosuyla da büyüledi.

Turkish delight

Şu sıralar sevgilisi Alex Rodriguez ile birlikte Fransa'da tatilde olan , tura çıktıkları lüks yatta çekilen pozlarını Instagram'da sayfasında paylaştı.

Nefes kesen yıldız, beyaz mayosunun üzerine giydiği sarı kimonosuyla da olay oldu. Lopez'in şıklığını tamamlayan kimono, Türk tasarımcı Elvan Tığlıoğlu'na aitti.



SONSUZA DEK GENÇ
50 yaşındaki Lopez'in mayosunda İngilizce "Forever young" yani "sonsuza dek genç" yazıyordu.

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