DÜNYACA ünlü model Adriana Lima, Türk yazar Metin Hara'dan sonra gönlünü Emir Uyar'a kaptırmıştı. Kişisel serveti 250 milyon doları bulan Türk işadamıyla yazı Mikonos ve İtalya'da tatil yaparak geçiren Lima, geçtiğimiz günlerde vatandaşlık aldığı ABD'nin yolunu tuttu. Yılın büyük kısmını sahibi olduğu Venedik'teki St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'yle ilgilenerek geçiren Emir Uyar ise aradaki mesafeye bir çözüm buldu. Sosyetik işadamı, Miami'de Adriana Lima'nın da malikanesine yakın bir yerde lüks bir villa kiraladı.

Emir Uyar'ın aşkını daha sık görebilmek için kiraladığı ultra lüks evin aylık kirasının ise 150 bin dolar yani yaklaşık 870 bin TL olduğu söyleniyor...



MELEK İÇİN KANATLANDI

YILIN büyük kısmını Venedik'te sahibi olduğu St. Regis Venice San Clemente Palace Oteli'nde geçiren Emir Uyar, seksi model için artık sık sık ABD'ye gidip gelecek...



BU GÜNLER MAZİDE KALDI

Lima, Uyar'dan önce aşk yaşadığı Metin Hara'yı sık sık Miami'deki evinde ağırlıyor; Hara Ailesi de çifte eşlik ediyordu.