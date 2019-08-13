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  • 13.08.2019
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Etgiller!

Türk işadamı , tatiline ara verdi. İşlerinin başına geçti. Özel jetini aşkı ’ya tahsis etti. Seksi yıldız da dün ışık hızıyla ’ya gitti.

Etgiller!

Podyumlara veda eden Adriana Lima, geçen ay Türk işadamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açtı... Çiçeği burnunda çift, önce Yunanistan'ın Mikonos adasında sonra da 'da tatil yaptı. Ancak Uyar, tatilini kesip işine dönüş yapmak zorunda kaldı. Özel jetini aşkı 'ya tahsis etti. Brezilyalı model, önceki gün aşkının VIP jetiyle 'ya gitti.

Uyar ile doludizgin bir aşk yaşayan seksi yıldız, yolculuk anında çektiği fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesabına yükledi. Biricik aşkına teşekkür etti.



Adriana Lima, Türk aşkının jetiyle hava attı.

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