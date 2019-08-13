Podyumlara veda eden Adriana Lima, geçen ay Türk işadamı Emir Uyar ile yeni bir aşka yelken açtı... Çiçeği burnunda çift, önce Yunanistan'ın Mikonos adasında sonra da İtalya'da tatil yaptı. Ancak Uyar, tatilini kesip işine dönüş yapmak zorunda kaldı. Özel jetini aşkı Adriana Lima'ya tahsis etti. Brezilyalı model, önceki gün aşkının VIP jetiyle İspanya'ya gitti.





Uyar ile doludizgin bir aşk yaşayan seksi yıldız, yolculuk anında çektiği fotoğraf ve videoları da sosyal medya hesabına yükledi. Biricik aşkına teşekkür etti.







Adriana Lima, Türk aşkının jetiyle hava attı.