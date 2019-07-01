Ünlü manken Şebnem Schaefer, soyadını yanlış yazanlara espirili bir dille gönderme yaptı... Şu sıralar sevdikleriyle yaz tatilinin tadını çıkaran güzel model, soy ismini bir tişörtün önüne ve arkasına bastırdı. Sonra da tişörtü giyip çektirdiği kareyi Instagram'da paylaştı: Soyadımı hâlâ yanlış yazanlara gelsin!
Şebnem Schaefer'ın paylaşımına beğeni yağdı.
Şebnem Schaefer'ın paylaşımına beğeni yağdı.
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