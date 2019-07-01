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  • 01.07.2019
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noktayı koydu!

Uzun yıllardır soyadının yanlış yazılmasından dert yanan , son paylaşımıyla herkesi güldürdü. Ünlü manken Şebnem Schaefer, soyadını yanlış yazanlara espirili bir dille gönderme yaptı...

Noktayı koydu!
Ünlü manken , soyadını yanlış yazanlara espirili bir dille gönderme yaptı... Şu sıralar sevdikleriyle yaz tatilinin tadını çıkaran güzel model, soy ismini bir tişörtün önüne ve arkasına bastırdı. Sonra da tişörtü giyip çektirdiği kareyi 'da paylaştı: Soyadımı hâlâ yanlış yazanlara gelsin!



Şebnem Schaefer'ın paylaşımına beğeni yağdı.

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