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Milyonlarca emekli araştırıyor! Kurban Bayramı ödemesi ne zaman yapılacak? Yeni aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?

Milyonların merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için sayılı gün kaldı. Ödemeler büyük ihtimalle 2-5 Haziran’da beklenirken, Mayıs sonuna kadar aylık başvurusu yapanların da yararlanma imkanı var. İşte detayları...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Milyonlarca emekli araştırıyor! Kurban Bayramı ödemesi ne zaman yapılacak? Yeni aylık başvurusu yapanlar da alacak mı?

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Bu yılın ikinci bayram ikramiyesi için geri sayım başladı. Başta emekliler olmak üzere yaklaşık 15.5 milyon kişinin gözü Kurban Bayramı ikramiyesinin ödeme takvimine çevrildi. Peki ödeme ne zaman yapılacak? Kime, ne kadar ödenecek? Yeni emekliler bu ödemeyi alacak mı? İşte merak edilen soruların yanıtları...

Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)

■ KİMLER ALACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödeme gerçekleştirilecek. Ayrıca SGK'dan aylık bağlanmış şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de ödeme yapılacak.

Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)

■ DUL VE YETİMLERE NE KADAR ÖDENECEK?
Kurban Bayramı ikramiyesi olarak emeklilere 4 bin lira ödenecek. Vefat eden eşinden ölüm aylığı alanlara, aylık oranları yüzde 75 ise 3 bin lira, yüzde 50 ise 2 bin lira verilecek. Annesinden ya da babasından ölüm aylığı alanlara da yüzde 25 aylık oranı üzerinden bin lira ödeme gerçekleştirilecek.

Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)

■ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ ALANLARA NE VERİLECEK?
İş kazası ve meslek hastalığı nedeniyle sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödenecek. Örneğin; meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara bin, yüzde 45 olanlara bin 800 lira Kurban Bayramı ikramiyesi yatırılacak.

■ İKİ AYLIK ALANLARIN ÖDEMESİ NE KADAR?
İkramiye ödemeleri tek dosya üzerinden yapılıyor. İki dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödeme gerçekleştiriliyor. Hem vefat eden eşinden ölüm aylığı alan, kendi de emekli aylığı olan kişi, sadece emekli aylığı kapsamında 4 bin lira ikramiye alacak. Emekli aylığıyla birlikte sürekli iş göremezlik ödeneği verilenlere de emekliliğinden dolayı 4 bin lira verilecek.

Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)

■ AYLIK BAŞVURUSU YAPANLAR DA BU ÖDEMEYİ ALACAK MI?
Yasaya göre; ikramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanmış olması gerekiyor. Emekli aylıkları başvuruyu takip eden ayın başından itibaren bağlanıyor. Buna göre 31 Mayıs tarihine kadar aylık başvurusu yapanlar eğer şartları sağlıyorsa Kurban Bayramı ikramiyesini alabilecek. Bu kişiler aylık bağlama işlemleri tamamlandıktan sonra ikramiyelerini hesabında görecek. 1 Haziran'dan itibaren başvuranlar ise önümüzdeki yıl ikramiye almaya başlayacak.

Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)

■ BAŞVURU GEREKİYOR MU?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ikramiye ödemesini başvuru gerekmeksizin yapıyor. İkramiye için başvuru gerekmiyor.

■ KESİNTİ YAPILABİLİYOR MU?
İkramiye ödemesinden herhangi bir kesinti yapılamıyor ve bu ödemeler haczedilemiyor.

Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)Emekliye ikramiye takvimi. (Takvim.com.tr arşiv)

■ YENİ BİR ARTIŞ VAR MI?
İkramiye tutarı bu yıl artırıldı. Ramazan Bayramı ikramiyesi bu kapsamda zamlı olarak ödendi. Belirlenen bu tutar Kurban Bayramı için de geçerli olacak. Ancak önümüzdeki yıl Ramazan Bayramı'ndan önce tutarların yeniden masaya yatırılması bekleniyor.

■ ÖDEMELER NE ZAMAN YATIRILACAK?
Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihlerine denk geliyor. Ödeme Kurban Bayramı öncesinde yatırılacak. Büyük bir ihtimalle 2-5 Haziran tarihleri arasında ikramiyenin ödenmesi bekleniyor. Tam tarihleri SGK duyuracak.

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