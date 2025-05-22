Ege Denizi’nde 6.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi: Türkiye etkilenecek mi? Muğla, İzmir, Marmaris...

"Girit'in kuzeyinde, özellikle sonbahar aylarında deprem fırtınalarının sık yaşandığı bir bölgedeyiz. Bu alan, hem volkanik hem de sismik hareketliliğin iç içe geçtiği, geçmişte 2011 yılında benzer bir deprem serisi gördüğümüz bir yer. 6 büyüklüğüne kadar depremler olması olağan. Bu bölgenin fay yapıları ve sismik geçmişi oldukça iyi biliniyor."

Depremin ardından Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), bölge için tsunami uyarısında bulundu . EMSC, Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Fransa ve İtalya'da yaşayan halkın, olası risklere karşı güncel ve güvenilir bilgilere yerel makamlar aracılığıyla ulaşmaları yönünde tavsiyede bulundu.

Ege Denizi'nde gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntının, Türkiye kıyılarında büyük hasar oluşturacak bir deprem olmadığına dikkat çeken Pampal, "Deprem yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Ancak dalma-batma hareketleri nedeniyle levha sınırındaki depremler, tsunamilere yol açabilir. Türkiye'nin tsunami konusunda yeterli tecrübesi bulunmuyor. Bu yüzden yetkililerin vatandaşları bu konuda bilinçlendirmesi ve hazırlıklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Pampal, asıl büyük depremlerin Girit hattının güneyindeki Helen Yayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu bölgedeki dalma-batma hareketlerinin 8 ila 8.5 büyüklüğünde depremler üretebildiğini ifade eden uzman, "Bu büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir ve aynı zamanda tsunami riskini beraberinde getirir." dedi.

(Takvim Foto Arşiv)

Geçmişte Yaşanan Büyük Depremler Kıyılarda İz Bıraktı

Uzman, geçmişte Girit ve çevresinde yaşanan büyük depremlerin, Muğla, Antalya ve İzmir kıyılarında ciddi izler bıraktığını hatırlattı. Ancak bu son sarsıntının, Santorini'de yaşanan deprem fırtınasının bir parçası olduğunu ve daha büyük bir depremi tetikleme olasılığının düşük olduğunu belirtti.

Güneydeki Levhaların Hareketi ve Olası Riskler

Prof. Dr. Pampal, Girit'in güneyindeki levha hareketlerinin büyük bir depreme zemin hazırlayabileceğini ancak bunun ne zaman olacağının bilinmediğini söyledi. Bu bölgede 8 ila 9 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini kaydeden uzman, bu durumda Türkiye'nin de olumsuz etkileneceğini vurguladı. En büyük tehlikenin ise oluşabilecek tsunami olduğunu ifade etti.

MARMARİS'TE DEPREM ANI

Deprem sırasında Marmaris'te bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Yaklaşık 10 saniye boyunca çok net şekilde sallandık. Vatandaşlar uykularından sarsıntıyla uyandı."

Efecik, bu depremin geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıya kıyasla daha uzun ve etkili hissedildiğini belirtti.