Ege Denizi’nde 6.0 büyüklüğünde deprem! Tsunami alarmı verildi: Türkiye etkilenecek mi? Muğla, İzmir, Marmaris...

(AFAD)
AVRUPA-AKDENİZ SİSMOLOJİ MERKEZİ'NDEN TSUNAMİ UYARISI
Depremin ardından Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), bölge için tsunami uyarısında bulundu. EMSC, Türkiye, Yunanistan, Portekiz, Fransa ve İtalya'da yaşayan halkın, olası risklere karşı güncel ve güvenilir bilgilere yerel makamlar aracılığıyla ulaşmaları yönünde tavsiyede bulundu.
UZMAN İSİMDEN İLK AÇIKLAMA: TÜRKİYE TSUNAMİDEN ETKİLENİR Mİ?
Prof. Dr. Süleyman Pampal, Ege Denizi'nde yaşanan depremle ilgili önemli açıklamalarda bulundu:
"Girit'in kuzeyinde, özellikle sonbahar aylarında deprem fırtınalarının sık yaşandığı bir bölgedeyiz. Bu alan, hem volkanik hem de sismik hareketliliğin iç içe geçtiği, geçmişte 2011 yılında benzer bir deprem serisi gördüğümüz bir yer. 6 büyüklüğüne kadar depremler olması olağan. Bu bölgenin fay yapıları ve sismik geçmişi oldukça iyi biliniyor."
(Takvim Foto Arşiv)
Büyük Tehlike Helen Yayı'nda
Pampal, asıl büyük depremlerin Girit hattının güneyindeki Helen Yayı üzerinde meydana geldiğini belirtti. Bu bölgedeki dalma-batma hareketlerinin 8 ila 8.5 büyüklüğünde depremler üretebildiğini ifade eden uzman, "Bu büyüklükteki depremler yıkıcı olabilir ve aynı zamanda tsunami riskini beraberinde getirir." dedi.
Türkiye İçin Yakın Tehlike Olmasa da Uyarılar Önemli
Ege Denizi'nde gerçekleşen 6 büyüklüğündeki sarsıntının, Türkiye kıyılarında büyük hasar oluşturacak bir deprem olmadığına dikkat çeken Pampal, "Deprem yaklaşık 170 kilometre uzaklıkta gerçekleşti. Ancak dalma-batma hareketleri nedeniyle levha sınırındaki depremler, tsunamilere yol açabilir. Türkiye'nin tsunami konusunda yeterli tecrübesi bulunmuyor. Bu yüzden yetkililerin vatandaşları bu konuda bilinçlendirmesi ve hazırlıklı olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.
(Takvim Foto Arşiv)
Geçmişte Yaşanan Büyük Depremler Kıyılarda İz Bıraktı
Uzman, geçmişte Girit ve çevresinde yaşanan büyük depremlerin, Muğla, Antalya ve İzmir kıyılarında ciddi izler bıraktığını hatırlattı. Ancak bu son sarsıntının, Santorini'de yaşanan deprem fırtınasının bir parçası olduğunu ve daha büyük bir depremi tetikleme olasılığının düşük olduğunu belirtti.
Güneydeki Levhaların Hareketi ve Olası Riskler
Prof. Dr. Pampal, Girit'in güneyindeki levha hareketlerinin büyük bir depreme zemin hazırlayabileceğini ancak bunun ne zaman olacağının bilinmediğini söyledi. Bu bölgede 8 ila 9 büyüklüğünde bir depremin beklendiğini kaydeden uzman, bu durumda Türkiye'nin de olumsuz etkileneceğini vurguladı. En büyük tehlikenin ise oluşabilecek tsunami olduğunu ifade etti.
MARMARİS'TE DEPREM ANI
Deprem sırasında Marmaris'te bulunan A Haber muhabiri Vural Efecik, yaşananları şu sözlerle aktardı:
"Yaklaşık 10 saniye boyunca çok net şekilde sallandık. Vatandaşlar uykularından sarsıntıyla uyandı."
Efecik, bu depremin geçtiğimiz haftalarda yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıya kıyasla daha uzun ve etkili hissedildiğini belirtti.
(Takvim Foto Arşiv)
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
2025-05-22 05:57:13 38.18611 38.69639 11.67 ML 1.6 Pütürge (Malatya)
2025-05-22 05:26:42 38.10944 38.4025 6.93 ML 0.9 Çelikhan (Adıyaman)
2025-05-22 05:09:25 39.18417 28.90694 7.0 ML 1.4 Simav (Kütahya)
2025-05-22 05:02:32 37.20556 36.91472 7.0 ML 2.0 Nurdağı (Gaziantep)
2025-05-22 04:54:02 39.21944 28.94528 6.39 ML 1.3 Simav (Kütahya)
2025-05-22 04:38:45 40.85028 28.33917 9.52 ML 1.6 Marmara Denizi - [22.06 km] Büyükçekmece (İstanbul)
2025-05-22 04:34:01 38.08694 38.48389 11.31 ML 0.9 Sincik (Adıyaman)
2025-05-22 04:09:34 39.16 28.32944 12.44 ML 2.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-05-22 03:52:20 38.96417 37.36667 9.74 ML 1.5 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:43:49 38.92556 26.04528 7.66 ML 1.4 Ege Denizi - [43.34 km] Karaburun (İzmir)
2025-05-22 03:43:31 39.09306 33.30778 7.0 ML 0.8 Kulu (Konya)
2025-05-22 03:35:22 38.37472 37.94056 11.98 ML 2.1 Akçadağ (Malatya)
(Takvim Foto Arşiv)
2025-05-22 03:29:30 38.94167 37.3775 7.05 ML 1.3 Gürün (Sivas)
2025-05-22 03:21:37 36.98583 27.99306 7.1 ML 1.0 Ege Denizi - Gökova Körfezi - [05.97 km] Milas (Muğla)
2025-05-22 03:14:56 37.00944 30.70694 6.16 ML 1.0 Kepez (Antalya)
2025-05-22 02:59:25 38.08333 36.56028 7.25 ML 1.5 Göksun (Kahramanmaraş)
2025-05-22 02:54:53 38.22556 38.11861 7.0 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)
2025-05-22 02:53:12 37.02222 29.43639 7.0 ML 1.0 Gölhisar (Burdur)
2025-05-22 02:46:57 39.47139 25.90639 8.06 ML 1.6 Ege Denizi - [13.75 km] Ayvacık (Çanakkale)
2025-05-22 02:40:46 38.2425 38.78389 6.89 ML 1.0 Pütürge (Malatya)