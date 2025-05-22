İşçiye 54 bin 451 TL! Yeni kıdem tazminatı ile tüm hesaplar değişti

Temmuz ayında memurlar ve emekliler yılın ikinci maaş artışını alacak. Bu artışı da enflasyon oranı belirleyecek. Memurlara yapılacak artış birçok sosyal ödemeyi yükseltirken kıdem tazminatını da yeniden belirliyor. Kıdem tazminatının yeni rakamı da Temmuz ayından itibaren geçerli olacak. İşte yeni dönemli ilgili tüm soruların cevapları...

Kıdem tazminatı nedir?

Yasalarımız çalışanlara bir koruma olarak kıdem tazminatı kavramını getirmiş durumda. İş yerinden 1475 sayılı yasanın halen geçerli 14. maddesindeki şartları tamamlayarak ayrılanlar çalıştıkları süre ve son brüt ücretlerine göre tazminat ödemesi alıyor. Tazminat nasıl hesaplanıyor?

Kıdem tazminatı hesabı yapılırken işçinin çalıştığı süreye bakılıyor. Her yıl için son brüt maaşından bir maaş hesaplanıyor. Bir yılı tamamlamayan süreler de hesaba katılıyor. Tazminattan sadece damga vergisi kesiliyor.

Tazminattaki brüt ücret nasıl belirleniyor. Ek ödemeler katılıyor mu?

Kıdem tazminatında kullanılacak brüt ücret sadece maaştan oluşmuyor. Çalışana düzenli olarak sağlanan tüm para ve para ile ölçülebilen ödemeler (yol parası, yemek parası, düzenli ödenen ikramiyeler gibi) brüt ücrete ekleniyor. Örneğin brüt ücreti 30 bin lira olan bir çalışana her ay 5000 lira ikramiye ödeniyorsa brüt ücreti 35 bin lira olarak alınıp çalıştığı yıl ile çarpılıyor. Burada düzenli ödenmeyen mesai, prim gibi ödemeler dikkate alınmıyor.

Temmuz ayında oranlar nasıl hesaplanıyor?

Temmuz ayında yaklaşık 4 milyon memura ve 3 milyon emekli memura yüzde 5 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Hesaplamalara göre 6 aylık enflasyonun yüzde 17-18 aralığında çıkması bekleniyor. Bu oran memur maaşlarını da yüzde 16.71 oranında artıracak.