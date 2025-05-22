Milli Güvenlik Kurulu bugün toplanıyor! Beştepe’de masada Terörsüz Türkiye, Suriye ve Ukrayna-Rusya var

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MGK'DA 'RUSYA-UKRAYNA' GÜNDEMİ

MGK'nın bir diğer gündem maddesi, Türkiye'nin ara buluculuğunda Rusya ile Ukrayna arasında yeniden oluşan barış zemini olacak. İstanbul'da gerçekleştirilen müzakerelerde gelinen aşama değerlendirilecek. Yaklaşık 3 buçuk yıla yakın bir süredir devam eden savaşın kalıcı olarak sona erdirilmesi için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Milli Güvenlik Kurulu toplantısında soykırımcı İsrail'in Gazze'deki saldırıları ile diğer bölgesel ve uluslararası güvenlik konuları da ele alınacak.