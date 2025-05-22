Kadraj Galeri Kadraj İkon Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de Kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de Kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayınladığı son hava durumu raporunda sıcaklık artışına dikkat çekti. Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasının özellikle hafta sonuna doğru etkisini daha da artıracağı belirtilirken uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 22 Mayıs hava durumu raporu!

Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:04 Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:05
Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, önümüzdeki günlerde Türkiye genelinde beklenen hava koşulları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Macit, özellikle sıcaklıklarda yaşanacak ani artışa dikkat çekerek vatandaşları uyardı.

Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Perşembe Yağışsız Sıcaklıklar Mevsim Normallerinin Üzerinde Seyredecek

Abdullah Macit, perşembe günü yurt genelinde yağış beklenmediğini belirtti. Macit, "Cuma günü Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda, cumartesi ve pazar günleri ise Karadeniz'in iç bölgelerinde yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Diğer bölgelerde hava az bulutlu ve açık olacak. Buna bağlı olarak sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek." ifadelerini kullandı.

Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Sıcaklıklar 8-10 Derece Artacak, Sıcak Hava Uyarısı

Macit, özellikle pazar gününe kadar iç ve doğu bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin 8 ila 10 derece üzerinde seyredeceğini vurguladı. "Vatandaşlarımızın bu ani sıcaklık artışına karşı tedbirli olmalarını öneriyoruz." diyen uzman, pazar günü itibarıyla batı kesimlerde yağışların başlayacağını açıkladı.

Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Marmara ve Ege'de Pazartesi ve Salı Günü Sağanak Yağış Bekleniyor

Pazar günü Marmara ve Ege Bölgesi'nde başlayacak olan yağışların, pazartesi ve salı günlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ve Marmara'da devam edeceği tahmin ediliyor. Macit, "Pazartesi günü özellikle Marmara ve Ege'de hava sıcaklıklarında belirgin bir düşüş bekleniyor. Ancak pazar gününe kadar sıcaklıklar mevsim normallerinin oldukça üzerinde seyredecek." dedi.

Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hava Nasıl Olacak?
Başkent Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri sıcaklıkların 30 dereceyi aşması öngörülüyor.

İstanbul'da ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış yok. Hava az bulutlu ve sıcaklıklar 26-28 derece arasında olacak. İzmir'de de cuma ve cumartesi günleri yağış öngörülmüyor, sıcaklıklar ise 32-33 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü ise termometreler 35 dereceye kadar yükselecek.