Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak

Ankara, İstanbul ve İzmir'de Hava Nasıl Olacak?

Başkent Ankara'da önümüzdeki günlerde yağış beklenmiyor. Cuma, cumartesi ve pazar günleri sıcaklıkların 30 dereceyi aşması öngörülüyor.

İstanbul'da ise önümüzdeki üç gün boyunca yağış yok. Hava az bulutlu ve sıcaklıklar 26-28 derece arasında olacak. İzmir'de de cuma ve cumartesi günleri yağış öngörülmüyor, sıcaklıklar ise 32-33 derece civarında seyredecek. Cumartesi günü ise termometreler 35 dereceye kadar yükselecek.