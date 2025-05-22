Yaz havası haritada göründü! Hem sıcaklar hem de Kırkikindi yağmurları geliyor! İstanbullular D vitamini depolayacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), yayınladığı son hava durumu raporunda sıcaklık artışına dikkat çekti. Türkiye genelinde etkisini artıran sıcak hava dalgasının özellikle hafta sonuna doğru etkisini daha da artıracağı belirtilirken uzmanlar vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı. Peki bugün hava nasıl olacak? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller için 22 Mayıs hava durumu raporu!
Giriş Tarihi: 22.05.2025 08:04
Güncelleme Tarihi: 22.05.2025 08:05