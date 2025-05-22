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Gayrimenkul sektöründe 2025 hareketliliği! Konut satışları 1.5 milyona koşuyor: Sektör temsilcileri durumu değerlendirdi

Gayrimenkul sektörü için 2025 hareketli geçecek. Konut satışlarında 454 bin adetle tüm zamanların Ocak-Nisan rekoru kırılırken, sektör yetkilileri yaşanan artışın süreceği, bu yıl 1.5 milyon bandının aşılabileceği görüşünde...

Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :22 Mayıs 2025
Gayrimenkul sektöründe 2025 hareketliliği! Konut satışları 1.5 milyona koşuyor: Sektör temsilcileri durumu değerlendirdi

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Vatandaşın konuta talebi hız kesmeden devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) geçtiğimiz hafta açıkladığı konut satış istatistikleri de bunu ortaya koyuyor. Nisan ayında satılan konut sayısı yüzde 56.6 artışla 118 bin 359 olarak gerçekleşti.

Geçen yılın Temmuz ayında başlayan artış serisi 10'ncu aya taşınırken, yılın en yüksek aylık satışı görüldü. Ocak- Nisan dönemindeki konut satışları ise 454 bin 145 adetle rekora imza attı. Sektör temsilcileri, bu trendin yılın geri kalanında da devam etmesini, 2025'te 1.5 milyon bandının aşılabileceğini öngörüyor.

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan.İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan.

2 MOTİVASYONU VAR
İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, satışların artış göstermesinin iki temel motivasyonu olduğunu düşündüğünü belirterek, "Birincisi, son 1-1.5 yıldır fiyatların reel anlamda gerilemesi, yatırımcılarda ilerleyen dönem için artış beklentisi doğurdu. Bu dönemi gayrimenkul yatırımı için bir fırsat olarak görüp, piyasaya alım yönünde güçlü şekilde girdiler. İkinci temel motivasyon ise barınma ihtiyacı olan kesimden geliyor. Kiraların yükseldiği ortamda konut kredisi faizleri gerileyince, krediye erişim imkanı bulunan kişi kendi evine geçmek için harekete geçti. Nitekim TÜİK verileri de ipotekli satışların arttığını gösteriyor" dedi. TÜİK verilerine göre hâlihazırda konut sahipliği oranının yüzde 56'ya gerilediğini aktaran Akdoğan, "Yani pazarda hâlâ bekleyen ciddi bir müşteri potansiyeli var. Genel beklenti, faizlerin düşeceği yönünde. Faizlerde bir düşüş ivmesi görülürse, özellikle ipotekli satışların daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl konut satışlarının 1.5 milyon adedi rahatlıkla aşacağını öngörebiliriz" diye konuştu.

Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak.Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak.

GAYRİMENKUL GÜVENLİ LİMAN
Mars Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Bucak da gayrimenkulün hâlihazırda güvenli liman olduğunu vurgulayarak, şunları söyledi: "Ocak-Nisan dönemine baktığımızda yüzde 27'lik artış söz konusu. Her ne kadar sahada meraklı bir bekleyiş olsa da rakamlar bize durumun iyi olduğunu gösteriyor. Bu artış yıl geneline yansırsa, toplamda yaklaşık 1.7 milyon adetlik bir satış hacminden söz edebiliriz. İpotekli satışlarda da önemli bir artış mevcut. Asıl artışın devam ettiği kısım ise peşin satışlar. Kredi oranlarının yüksek olduğu dönemde peşin satışların sürmesi, sektörün dinamik olduğunu ve her döneme özel çözümler üretebildiğini gösteriyor."

üm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar.üm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar.

YABANCI DA ALIMA GEÇECEK
Önümüzdeki dönemde yabancıların konut alımlarında da yükseliş bekleniyor. Fiyatlardaki artış beklentisi, konut kredisinde dönemsel kolaylıkların sağlanması ve kampanyaların yeniden gündeme gelmesinin ilk 4 ayda konut satışlarına destek verdiğini söyleyen Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Bodrum Başkanı Sevil Ece Gümüş Kapar, şu değerlendirmeyi yaptı: "Kredi faizlerinde olası bir aşağı yönlü hareketlenme, hem ilk el satışlara hem de yatırımcı talebine ivme kazandırabilir. Ayrıca yaz aylarında mevsimsel hareketliliğin yanı sıra, yabancı yatırımcı ilgisinin yeniden artması bekleniyor. Özellikle döviz bazlı varlıklarını değerlendirmek isteyen yabancıların, Türkiye konut piyasasına yönelik ilgisinin yeniden gündeme gelmesi olası."

FİYATLARDA 7 AYIN EN DÜŞÜK ARTIŞI
Merkez Bankası verilerine göre; konut fiyatları Nisan'da, önceki aya göre yüzde 1.5 artarken, geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 32.9 artış kaydetti. Fiyatlar reel olarak ise yüzde 3.6 azaldı. Konut fiyatlarında Eylül 2024'ten bu yana en düşük artış gerçekleşti. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul'da yüzde 34.4, Ankara'da yüzde 41.9 ve İzmir'de yüzde 30.9 yükseldi.

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