Gayrimenkul sektöründe 2025 hareketliliği! Konut satışları 1.5 milyona koşuyor: Sektör temsilcileri durumu değerlendirdi

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan.

2 MOTİVASYONU VAR

İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Hakan Akdoğan, satışların artış göstermesinin iki temel motivasyonu olduğunu düşündüğünü belirterek, "Birincisi, son 1-1.5 yıldır fiyatların reel anlamda gerilemesi, yatırımcılarda ilerleyen dönem için artış beklentisi doğurdu. Bu dönemi gayrimenkul yatırımı için bir fırsat olarak görüp, piyasaya alım yönünde güçlü şekilde girdiler. İkinci temel motivasyon ise barınma ihtiyacı olan kesimden geliyor. Kiraların yükseldiği ortamda konut kredisi faizleri gerileyince, krediye erişim imkanı bulunan kişi kendi evine geçmek için harekete geçti. Nitekim TÜİK verileri de ipotekli satışların arttığını gösteriyor" dedi. TÜİK verilerine göre hâlihazırda konut sahipliği oranının yüzde 56'ya gerilediğini aktaran Akdoğan, "Yani pazarda hâlâ bekleyen ciddi bir müşteri potansiyeli var. Genel beklenti, faizlerin düşeceği yönünde. Faizlerde bir düşüş ivmesi görülürse, özellikle ipotekli satışların daha da hızlanacağını tahmin ediyoruz. Bu yıl konut satışlarının 1.5 milyon adedi rahatlıkla aşacağını öngörebiliriz" diye konuştu.