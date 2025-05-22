Beykoz, Şile ve Çatalca’da 2B arsası olanlar dikkat! 5 milyon kişiye tapu müjdesi! 2B arazilerine imar verilecek mi?

Takvim Foto Arşiv Bakan Kurum da yaptığı açıklamada 2B alanlarının mülkiyetlerinin verilmesiyle ilgili bir tespit yapılacağını belirtti. Orman vasfını yitirmiş tüm alanların tespitlerini tamamlamayı ve oraları kullanan kişilere bu yerlerin satılmasıyla ilgili durumdan bahsetti. 2B arazileri aslında birçok yerde var. Ağırlıklı olarak çeşitli şehirlerimizde daha fazla olsa da İstanbul'da da Yalova'da da her yerde var. Orman olan her yerde 2B arazisi olma ihtimali söz konusu.

Takvim Foto Arşiv İŞTE İSTANBUL'DA 2B ARAZİSİ OLAN YERLER! İllere göre orman vasfındaki yerlerin durumu fark ediyor. Güney illerinde gelende turizm amacıyla değerlendirilen çeşitli 2B arazileri var. Antalya, Muğla, Mersin'de var. İstanbul'da kırsal ilçelerde çok var. Beykoz, Şile, Çatalca'da çok sayıda var. Bursa'da, Balıkesir'in kıyı bölgelerinde önemli miktarda 2B arazileri var. Eskiden buralar orman niteliği taşıyan yerlerdi zamanla kullanım amaçları değişti. Hayvancılık, yerleşim amaçlarıyla kullanılmış yerler diyebiliriz.

Takvim Foto Arşiv "DAHA ÖNCE ÇALIŞMALAR, BAŞVURULAR YAPILMIŞTI" Daha önce bununla ilgili çalışmalar yapılmış, başvurular alınmıştı. Kiralamalar, kiralama, kira süresi sonunda satın alma imkanı getirilmişti. Belli bir süre kullanan kişilere bu haklar getirilmişti. 2B kapsamında bu tür yerler yapılabiliyor. Bu zaten bir kanunla gelmişti. Hazine'ye ait taşınmaz malların değerlendirilmesi ve katma değer vergisi kanununda değişiklik yapılması hakkında kanun çerçevesinde yapıldı. 2B ve tarım arazilerinin hak sahiplerine satışına ilişkin düzenleme yapılmıştı. Bu noktada çok yoğun bir şekilde kişilere bu yerler satıldı. "HEDEF TAŞINMAZLARIN EKONOMİYE KATKISI" Bu ödemelerde bazı kolaylıklar sağlanmıştı. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim, yüzde 25 peşin, iki yıl boyunca 8 taksit gibi avantajlar da sağlanmıştı. Aslında taşınmazların ekonomiye katkısı hedeflenen bir durum.

Takvim Foto Arşiv "ŞİMDİYE KADAR 1 MİLYONUN ÜZERİNDE VATANDAŞ TAPUSUNU ALDI" Şimdiye kadar 1 milyonun üzerinde vatandaş tapusunu aldı. Onlara da çeşitli haklar getirilmiş oldu. Amaç bu arazilerin ekonomiye kazandırılmasıdır. 2B ARAZİLERİNE İMAR VERİLECEK Mİ? Bu yerlerin hepsi imara giren, girebilecek yerler değil. Birçoğu tarım arazisi vasfında olan yerler. Üzerinde bazı yapı kayıt belgeleriyle imar sahasına girerek yapı da yapılabilir. Üzerinde yapı yapılamayacağına dair bir kayıt yoksa yapı yapılması mümkün. Bu yerlerin durumu tespit ediliyor. Arazinin kullanım vasfı buna göre belirlenmiş oluyor. EV YAPMANIN ŞARTLARI NELER? 2B arsalarına ev yapmanın da bazı şartları bulunuyor. Özellikle tarla vasfı olan arazilerin yaklaşık 5 bin metrekarenin altına inmemesi gerekiyor. Ayrıca ev için inşaat yapılacak alan da arsanın nerede ise yüzde 5'ini geçmemeli. Bunun yanı sıra saçak seviyeleri de zeminden neredeyse 6.50 metreyi ya da 2 katını aşmamalı. Bunun yanı sıra yol ve parsel sınırlarına 5 metrenin üzerinde yaklaşılmamalı. Tüm bu koşulların sağlanmasının ardından ev inşaatına izin veriliyor. 2B ARAZİLERDE FİYATLAR NASIL BELİRLENİYOR? Fiyatlar aslında komisyon tarafından belirleniyor. Valilikler ve kaymakamlıklar yetkili. Satış bedelini belirleyen kriterler var. Bir fiil tarımsal amaçla kullanılan taşınmazlarla üzerinde tarımsal amaçlı yapılar olan ya da sürekli ikamet edilen konutlar bulunan taşınmazlarda rayiç bedelin yüzde 50'si belirleniyor. Tarımsal amaç dışında kullanılan taşınmazlarda 400 metrekare için yüzde 50'si, sonrası için yüzde 70'i dikkate alınıyor. 2B ARAZİSİ OLANLAR NE YAPMALI? Hak sahipleri tebligatı aldıktan sonra 3 ay içinde öncelikle ilgili Milli Emlak Servisi'ne müracaat ederek veya telefon ile irtibata geçerek ödeme seçeneklerini belirlemelerinden sonra Defterdarlık Muhasebe Müdürlükleri, Malmüdürlükleri, belirlenen bankalara ödeme yapabilirler. Satış bedeli Ziraat Bankalarına döner Sermaye ücreti Halk Bankası'na yatırılacaktır. Peşin ödeme yapanlar ile taksitli ödeme yapanlardan talepte bulunanların tapularının verilebilmesi için (Hak Sahipliği Belgesi düzenlenebilmesi için) 2 adet fotoğraf ile kimlik fotokopisini idareye vermeleri gerekiyor. Tarım arazileri satışı öncelikle hissedarlarına yapılacak olup, akdi halefiyet yoktur. Sadece mirasçılar bir birine pay devri yapabilirler."