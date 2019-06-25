İşadamı Cenk Küpeli ile iki buçuk aylık aşkını 21 Haziran'da nikah masasına taşıyan Demet Şener hakkında şok iddia! Şener ile Küpeli'nin nikahında işadamının ailesi yoktu. Bu durum Şener'in Küpeli Ailesi tarafından 'istenmeyen gelin' ilan edildiği iddiasını gündeme getirdi. Hatta anne Küpeli'nin "Oğlumun iki çocuklu kadınla ne işi olur?" diye sinir krizi geçirdiği öne sürüldü. Bunun üzerine işadamı, dün şu ilginç açıklamayı yaptı:
DAMAT ARADA KALDI
"Nikahımızı üç gün kala duyurduk. Bu yüzden annem ve babam katılamadı. Ancak Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet, artık ailemizin en değerli insanı. Evlilik kararı benim isteğimle biraz hızlı alındı. Demet, bu süreçte annem ve babamla tanışmadı. Annem 'Biraz daha ağır hareket edin. Biz istemeye gidelim, aileler tanışsın' dedi. Şu an için bir küslük yok; ama ailemin bir kırgınlığı oldu. En yakın zamanda da Demet'le ailem bir araya gelecek." Küpeli'nin "Sorun yok" açıklaması inandırıcı bulunmadı.
DAMAT ARADA KALDI
"Nikahımızı üç gün kala duyurduk. Bu yüzden annem ve babam katılamadı. Ancak Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet, artık ailemizin en değerli insanı. Evlilik kararı benim isteğimle biraz hızlı alındı. Demet, bu süreçte annem ve babamla tanışmadı. Annem 'Biraz daha ağır hareket edin. Biz istemeye gidelim, aileler tanışsın' dedi. Şu an için bir küslük yok; ama ailemin bir kırgınlığı oldu. En yakın zamanda da Demet'le ailem bir araya gelecek." Küpeli'nin "Sorun yok" açıklaması inandırıcı bulunmadı.
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