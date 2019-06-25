ile iki buçuk aylık aşkınınikah masasına taşıyanhakkında şok iddia!nikahında işadamının ailesi yoktu. Bu durumtarafındanilan edildiği iddiasını gündeme getirdi. Hatta annediye sinir krizi geçirdiği öne sürüldü. Bunun üzerine işadamı, dün şu ilginç açıklamayı yaptı:Demet, artık ailemizin endeğerli insanı.Demet, bu süreçte annem ve babamlatanışmadı. Annemdedi. Şuan için bir küslük yok; ama ailemin bir kırgınlığıoldu.Küpeli'ninaçıklaması inandırıcı bulunmadı.