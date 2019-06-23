İhanet gerekçesiyle iki çocuğunun babası İbrahim Kutluay'la 11 yıllık evliliğini Mart'ta bitiren Demet Şener, iki aydır aşk yaşadığı işadamı Cenk Küpeli ile önceki gün evlendi. Şener, dün de sosyal medyada soyadını 'Küpeli' olarak değiştirdi.
İbrahim Kutluay ise eski eşinin evlendiği saatlerde Bebek'teki bir kafede objektiflere yansıdı. Elinden telefonunu düşürmeyen İbo, Şener'in evliliğiyle ilgi soruları duyunca apar topar kaçtı.
Aydın HAMZA
İbrahim Kutluay ise eski eşinin evlendiği saatlerde Bebek'teki bir kafede objektiflere yansıdı. Elinden telefonunu düşürmeyen İbo, Şener'in evliliğiyle ilgi soruları duyunca apar topar kaçtı.
Aydın HAMZA
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