Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli açıkladı
Demet Şener ve Cenk Küpeli kısa bir süre önce başlayan ilişkilerini geçtiğimiz günlerde nikah masasına taşıdı. Cenk Küpeli'nin ailesinin nikaha katılmaması nedeniyle Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi. Bir magazin programına telefonla bağlanan Küpeli haklarında çıkan iddialara son noktayı koydu. İşte Cenk Küpeli'nin ailesinin nikaha katılmama nedeni...
24.06.2019 16:04
- Son Güncelleme: 24.06.2019 16:04
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