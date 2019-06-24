GaleriMagazin

Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli açıkladı

Demet Şener ve Cenk Küpeli kısa bir süre önce başlayan ilişkilerini geçtiğimiz günlerde nikah masasına taşıdı. Cenk Küpeli'nin ailesinin nikaha katılmaması nedeniyle Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi. Bir magazin programına telefonla bağlanan Küpeli haklarında çıkan iddialara son noktayı koydu. İşte Cenk Küpeli'nin ailesinin nikaha katılmama nedeni...

24.06.2019 16:04 - Son Güncelleme: 24.06.2019 16:04
Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Cenk Küpeli açıkladı

Geçtiğimiz günlerde Cenk Küpeli ile nikah masasına oturan Demet Şener'in istenmeyen gelin olduğu iddia edildi. Bir kanalda yayınlanan magazin programına bağlanan Cenk Küpeli tartışmalara son noktayı koydu.

Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Cenk Küpeli açıkladı

İşte Cenk Küpeli'nin açıklamalarından satır başları:

Bizim biliyorsunuz nikâhımızın duyurulması çok geç oldu. Üç gün kala duyurduk. Ailemiz ve dostlarımızdan bazı kişiler katılamadı.

Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Cenk Küpeli açıkladı

Demet'e karşı kimsenin tepkisi yok. Demet artık bizim ailemizin en değerli insanı.

Annem ve babam katılamadı düğüne, üç gün önce haber verdiğimiz için. Onlara daha önce haber vermem gerekiyordu. Bu yüzden katılamadılar.

Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Cenk Küpeli açıkladı

Biz sonuç olarak çok mutluyuz. Şu an bir sorun yok. Ailem 'üç gün önceden neden söylüyorsunuz, daha önce söyleyebilirdiniz' dediler. Evlilik kararı biraz hızlı oldu. Ailemin Demet'e bir tepkisi yok. Kardeşim Demet ile tanıştı ama anne-babamla tanışmadı.

Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Cenk Küpeli açıkladı

Annem 'biraz daha ağır hareket edin. Biz istemeye gidelim, aileler tanışsın' dedi. Biz Demet'le işi hızlandırdık böyle bir karar aldık. Çıkan dedikoduların hepsi yalan. Dediğim gibi evlilik sürecinin biraz daha zamana yayılmasını istedi ailem ama biz evlenme kararı aldık.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...
Gamze Özçelik'in oğlu Murathan büyüdü, sosyal medyayı salladı! Arka Sokaklar'ın yıldızıydı...