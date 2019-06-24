Cenk Küpeli’nin ailesi nikaha neden katılmadı? Demet Şener'in eşi Cenk Küpeli açıkladı

Biz sonuç olarak çok mutluyuz. Şu an bir sorun yok. Ailem 'üç gün önceden neden söylüyorsunuz, daha önce söyleyebilirdiniz' dediler. Evlilik kararı biraz hızlı oldu. Ailemin Demet'e bir tepkisi yok. Kardeşim Demet ile tanıştı ama anne-babamla tanışmadı.