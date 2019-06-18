Yıllardır kaçak hayatı yaşayan Ayşegül Tecimer, sonunda ortaya çıktı. Yurt dışına tarihi eser kaçırdığı için 90'lı yıllarda hakkında yakalama kararı çıkarılan Tecimer, Türkiye'yi terk etmişti. Bir dönemin gözde sosyetiği, önceki gün Bodrum'da görüntülendi.
74 yaşındaki Tecimer, kendinden 25 yaş küçük eşi Mete Deniz'le Yalıçiftlik'teki lüks bir otelin plajında denize girdi. Tecimer, yaşıtlarının aksine mayo yerine bikini giyerek yıllar önceki gibi iddiasını konuşturdu. Ancak Parkinson'dan dolayı ilaç kullanan Tecimer'in aldığı kilolar gözden kaçmadı.
90'lı yıllarda gösteriş içinde yaşayan Tecimer'in bu hayatından eser kalmadı.
DOĞAN SAVAŞ
74 yaşındaki Tecimer, kendinden 25 yaş küçük eşi Mete Deniz'le Yalıçiftlik'teki lüks bir otelin plajında denize girdi. Tecimer, yaşıtlarının aksine mayo yerine bikini giyerek yıllar önceki gibi iddiasını konuşturdu. Ancak Parkinson'dan dolayı ilaç kullanan Tecimer'in aldığı kilolar gözden kaçmadı.
90'lı yıllarda gösteriş içinde yaşayan Tecimer'in bu hayatından eser kalmadı.
DOĞAN SAVAŞ
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