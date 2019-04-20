Bugünkü
Takvim
  • Saklambaç
  • 20.04.2019
  • Gazete

İngiltereli model nı açıkladı

Pastırmanın sırrı onda
İngiltereli model , podyumu salladı. Victoria's Secret'ın eski meleklerinden 26 yaşındaki Delevingne, nı açıkladı. Her gün yoga yaptığını anlatan güzel model, haftada dört gün kuru fasulye tükettiğini vurguladı. "Sabahları kahvaltıda a yerim. Detoks için de yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış smoothie içiyorum" ifadesini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerSaklambaç Haberleriİngiltereli model Cara Delevingne formda kalma sırrını açıkladı
Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri