İngiltereli model Cara Delevingne, podyumu salladı. Victoria's Secret'ın eski meleklerinden 26 yaşındaki Delevingne, formda kalma sırrını açıkladı. Her gün yoga yaptığını anlatan güzel model, haftada dört gün kuru fasulye tükettiğini vurguladı. "Sabahları kahvaltıda pastırma yerim. Detoks için de yeşil yapraklı sebzelerden yapılmış smoothie içiyorum" ifadesini kullandı.
- Saklambaç
- 20.04.2019
- Gazete
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