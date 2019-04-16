Başarılı şarkıcı Koray Avcı Bostancı Gösteri Merkezi'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Bir ara sadık dostu ''Dayı''yı sahneye alarak herkesi şaşırtan şarkıcı, "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum. Hayvanlığa lüzum yok. Dünyanın en değerli varlıklarına şiddetten vazgeçelim artık" diye konuştu.
- Saklambaç
- 16.04.2019
- Gazete
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