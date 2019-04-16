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  • 16.04.2019
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Koray Avcı 'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı

Hayvanlığa lüzum yok
Başarılı şarkıcı Koray Avcı 'nde uzun süre hafızalardan silinmeyecek bir konsere imza attı. Bir ara sadık dostu ''Dayı''yı sahneye alarak herkesi şaşırtan şarkıcı, "Kadına ve hayvanlara uygulanan şiddete yeter diyorum. Hayvanlığa lüzum yok. Dünyanın en değerli varlıklarına şiddetten vazgeçelim artık" diye konuştu.

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