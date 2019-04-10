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  • 10.04.2019
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ile rapçi eşi 'ölmeden yapılacaklar' listelerini açıkladı! Rota Kapadokya

Rota Kapadokya

Dünyanın en çok tanınan ünlüsü Chiara Ferragni ile rapçi eşi Fedez, önceki gün 'ölmeden yapılacaklar' listelerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl evlenen mutlu çift, listeye Türkiye'yi eklemeyi unutmadı.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan İtalyan moda tasarımcısı , "Kapadokya'ya görmeden ölmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.

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