Dünyanın en çok tanınan sosyal medya ünlüsü Chiara Ferragni ile rapçi eşi Fedez, önceki gün 'ölmeden yapılacaklar' listelerini açıkladı. Geçtiğimiz yıl evlenen mutlu çift, listeye Türkiye'yi eklemeyi unutmadı.

Sosyal medya hesabından açıklamaya yapan İtalyan moda tasarımcısı Chiara Ferragni, "Kapadokya'ya görmeden ölmek istemiyoruz" ifadesini kullandı.