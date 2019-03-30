Geçen yıl özel jet alan Nusret Gökçe, önceki gün Mikonos'a uçtu. Bu yaz Komşu'nun gözde adasında açacağı yeni restoranının son hazırlıklarıyla ilgilenen Nusret, dünyaca ünlü şarkıcısı Antonis Remos'la buluştu.
Geçen yıl özel jet alan Nusret Gökçe, önceki gün Mikonos'a uçtu. Bu yaz Komşu'nun gözde adasında açacağı yeni restoranının son hazırlıklarıyla ilgilenen Nusret, dünyaca ünlü şarkıcısı Antonis Remos'la buluştu.
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