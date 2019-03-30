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  • 30.03.2019
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, 'ta dünyaca ünlü şarkıcısı 'la buluştu

Jet transfer

Geçen yıl özel jet alan , önceki gün 'a uçtu. Bu yaz Komşu'nun gözde adasında açacağı yeni restoranının son hazırlıklarıyla ilgilenen Nusret, dünyaca ünlü şarkıcısı 'la buluştu.

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