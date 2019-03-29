Cem Yılmaz'ın Maslak Tim'deki 'Diamond Elite Platinum Plus" gösterisini izleyen Arda Turan, çıkışta basınla sohbet etti. Turan, Burak Özçivit'in doğmamış oğlu Karan'a açtığı Instagram hesabı hatırlatılınca şunları söyledi: "Böyle düşüncemiz yok ama yapanlara saygı duyuyoruz. Hamza kenarda büyüsün."
- Saklambaç
- 29.03.2019
- Gazete
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