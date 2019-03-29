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  • 29.03.2019
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'ın '" gösterisini izleyen ve 'dan açıklama

ve , gösteride çok güldüklerini söyledi.

Hamza kenarda büyüsün
Cem Yılmaz'ın Maslak Tim'deki '" gösterisini izleyen , çıkışta basınla sohbet etti. Turan, 'in doğmamış oğlu Karan'a açtığı Instagram hesabı hatırlatılınca şunları söyledi: "Böyle düşüncemiz yok ama yapanlara saygı duyuyoruz. Hamza kenarda büyüsün."

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