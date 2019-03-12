"Reklamın iyisi, kötüsü olmaz" klişesi yine işe yaradı. Geçtiğimiz yaz Mustafa Sandal'la sosyal medyada yakınlaştığını açıklayıp adından söz ettiren Ceren Hindistan'a aşk haberleri prim yaptırdı. Hindistan, "Dünyaca ünlü bir kozmetik firmasından teklif aldım. Yeni sezonda markanın yüzü olacağım" dedi.





Hindistan ile aynı davete katılan sunucu Zeynep Tandoğan ile oyuncu Hazım Körmükçü de bombayı patlattı. Geçen yıl birbirlerine şiddet uygulayan ve kavga sonrası darp izlerini bile basınla paylaşan ikili, üç ay önce ise sürpriz bir kararla barışmıştı. İkili, "Birlikte oynamamız için gelen reklam teklifini değerlendiriyoruz" diyerek şaşırttı.





ŞİDDETİ SİNEYE ÇEKTİ

Geçen yıl nişanlısı Hazım Körmükçü'den şiddet gördüğünü söyleyip soluğu karakolda alan Zeynep Tandoğan, oyuncuyla ilişkisine bir şans daha vermeyi tercih etti. Sunucu, bu kararıyla eleştirildi.

Musti, yazışmalarını ifşa eden Hindistan'a "Bir kadının bunu yayınlatması kendisini rencide eder" tepkisi vermişti.