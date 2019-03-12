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  • 12.03.2019
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’la yazışmalarını ifşa eden Ceren , ve para basıyor

’la yazışmalarını ifşa eden Ceren ile birbirine şiddet uygulayıp barışan ve ’nün çalkantılı hayatı işlerine yaradı…Üçlüye reklam teklifi yağdı.

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"Reklamın iyisi, kötüsü olmaz" klişesi yine işe yaradı. Geçtiğimiz yaz Mustafa Sandal'la sosyal medyada yakınlaştığını açıklayıp adından söz ettiren Ceren Hindistan'a aşk haberleri prim yaptırdı. , "Dünyaca ünlü bir kozmetik firmasından teklif aldım. Yeni sezonda markanın yüzü olacağım" dedi.



Hindistan ile aynı davete katılan sunucu Zeynep Tandoğan ile oyuncu Hazım Körmükçü de bombayı patlattı. Geçen yıl birbirlerine şiddet uygulayan ve kavga sonrası darp izlerini bile basınla paylaşan ikili, üç ay önce ise sürpriz bir kararla barışmıştı. İkili, "Birlikte oynamamız için gelen reklam teklifini değerlendiriyoruz" diyerek şaşırttı.



ŞİDDETİ SİNEYE ÇEKTİ
Geçen yıl nişanlısı 'den şiddet gördüğünü söyleyip soluğu karakolda alan , oyuncuyla ilişkisine bir şans daha vermeyi tercih etti. Sunucu, bu kararıyla eleştirildi.
Musti, yazışmalarını ifşa eden Hindistan'a "Bir kadının bunu yayınlatması kendisini rencide eder" tepkisi vermişti.

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