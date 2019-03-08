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  • 08.03.2019
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Meryem Uzerli, reklam yüzü olduğu ayakkabı markasının davetinde ışıldadı

Ayaklı servet

Güzel oyuncu Meryem Uzerli, reklam yüzü olduğu ayakkabı markası Flo'nun önceki akşamki davetinde ışıldadı. Bir yıllık reklam anlaşması için 2 milyon liraya 'evet' dediği konuşulan Uzerli, davette gümüş rengi abiyesiyle göz kamaştırdı.

​Firma ile iş birliğinden memnun olduğunu söyleyen Uzerli, ekledi: "Bir anne olarak böyle bir projede yer aldığım için mutluyum. Çünkü markayla ihtiyaç sahibi çocukları ayakkabı sahibi yapıyoruz."

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